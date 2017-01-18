Kara liste siliniyor

İşletmeler, yatırımcılar ve ihracatçılara vergisel teşvikler getiren, memurların emekli ikramiyesine yönelik düzenleme yapan, borç yapılandırmasında süreyi kaçıranlara yeni imkanlar sağlayan Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Meclis’ten geçen torba yasa merakla beklenen ‘sicil affı’nı da getirdi. Tasarıya göre 6 ay içinde bankaya borcunu yapılandıran ya da ödeyenlerin Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’ne bildirilmiş geçmiş ödeme performanslarına ilişkin olumsuz kayıtlar dikkate alınmayabilecek. Kredi kuruluşları ve finansal kuruluşların bu kapsamda mevcut kredileri yeniden yapılandırması veya yeni kredi kullandırılması, bu kuruluşlara hukuki ve cezai sorumluluk doğurmayacak.

Maliye Bakanı Naci Ağbal da ‘torba yasa’ ile 79 milyon vatandaşı ilgilendiren çok önemli düzenlemelerin hayata geçeceğini söyledi.

BEYAZ BİR SAYFA

Yasa ile getirilen ‘sicil affı’ sayesinde vatandaşlara sicillerinde ‘beyaz bir sayfa’ açma hakkı tanıdıklarını dile getiren Ağbal, şunları kaydetti: “Yaptığımız düzenleme ile karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını zamanında ödeyemeyenlerin, yükümlülüklerini yerine getirmeleri halinde, geçmiş ödeme performanslarına ilişkin olumsuz kayıtlar, kredi ve finansal kurumlarca dikkate alınmayabilecek. Yani bankalarımız, geçmiş sicil kayıtlarında yer alan birtakım olumsuz kayıtları dikkate almadan, doğrudan doğruya müşteriye kredi kullandırabilecek, bankacılık işlemleri yapabilecek. Ancak burada bir koşulumuz var. Bu durumda olan vatandaşımız veya esnafımız geçmişten kalan borçlarını yeniden yapılandıracak ya da 6 ay içerisinde bunları ödeyecek.”

Borç yapılandırmasında ek süre müjdesi

Maliye Bakanı Ağbal, söz konusu yasaya eklenen bir önerge ile bazı alacakların yeniden yapılandırılması uygulaması kapsamında gelen yoğun talepleri de karşıladıklarını belirterek, şu bilgileri verdi: “Kasım ve aralık aylarında vergi ve SGK prim ödemelerini yapamayan ve bu nedenle haklarını kaybedenlere ikinci bir şans getirdik. Bu durumda olan vatandaşlarımız, ödemelerini mayıs ayı sonuna kadar yapabilecek. Taksitlerini düzenli ödeyen vatandaşlarımızın da vergi bakımından ocak ve mart ayında, sigorta primleri bakımından ise şubat ve nisan aylarında ödeyecekleri taksitler dahil olmak üzere tüm taksitlerin ödeme sürelerini faizsiz uzattık. Yapılandırma uygulamasında bundan sonraki tüm taksitleri de 4’er ay uzattık.” KDV’YE HIZLI İADE Yasa ile indirimli oranda mal ve hizmet tesliminde bulunanlara da önemli bir avantaj sağlandığını kaydeden Ağbal, bu işletmelerin yüklendikleri KDV’yi bir yıl beklemeksizin iade alabilmesine yönelik yetki aldıklarını belirtti. Ağbal, böylece işletmelerin nakit akışını iyileştirerek, finansman ihtiyacını karşılamış olacaklarını vurgulayarak, “İmalat sanayinde yapılacak yatırım harcamalarını çok güçlü şekilde destekliyoruz. Bu kapsamda, 2017’de yapılacak inşaat harcamaları nedeniyle ödenecek katma değer vergisini iade edeceğiz” dedi. Memur emeklisine toplam 2 milyar TL ikramiye