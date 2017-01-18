Kara liste siliniyor
Esnaftan işçiye, kamuya borcu olandan işletmelere kadar 79 milyonu yakından ilgilendiren Torba Yasa Meclis’ten geçti. Yasa, bankaların kara listesinde yer alan tüm vatandaşlara sicil affı getirirken, borç yapılandırmasına ek süre getirerek yeni fırsat sunuyor.
İşletmeler, yatırımcılar ve ihracatçılara vergisel teşvikler getiren, memurların emekli ikramiyesine yönelik düzenleme yapan, borç yapılandırmasında süreyi kaçıranlara yeni imkanlar sağlayan Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Meclis’ten geçen torba yasa merakla beklenen ‘sicil affı’nı da getirdi. Tasarıya göre 6 ay içinde bankaya borcunu yapılandıran ya da ödeyenlerin Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’ne bildirilmiş geçmiş ödeme performanslarına ilişkin olumsuz kayıtlar dikkate alınmayabilecek. Kredi kuruluşları ve finansal kuruluşların bu kapsamda mevcut kredileri yeniden yapılandırması veya yeni kredi kullandırılması, bu kuruluşlara hukuki ve cezai sorumluluk doğurmayacak.
Maliye Bakanı Naci Ağbal da ‘torba yasa’ ile 79 milyon vatandaşı ilgilendiren çok önemli düzenlemelerin hayata geçeceğini söyledi.
BEYAZ BİR SAYFA
Yasa ile getirilen ‘sicil affı’ sayesinde vatandaşlara sicillerinde ‘beyaz bir sayfa’ açma hakkı tanıdıklarını dile getiren Ağbal, şunları kaydetti: “Yaptığımız düzenleme ile karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını zamanında ödeyemeyenlerin, yükümlülüklerini yerine getirmeleri halinde, geçmiş ödeme performanslarına ilişkin olumsuz kayıtlar, kredi ve finansal kurumlarca dikkate alınmayabilecek. Yani bankalarımız, geçmiş sicil kayıtlarında yer alan birtakım olumsuz kayıtları dikkate almadan, doğrudan doğruya müşteriye kredi kullandırabilecek, bankacılık işlemleri yapabilecek. Ancak burada bir koşulumuz var. Bu durumda olan vatandaşımız veya esnafımız geçmişten kalan borçlarını yeniden yapılandıracak ya da 6 ay içerisinde bunları ödeyecek.”
Borç yapılandırmasında ek süre müjdesi
Maliye Bakanı Ağbal, söz konusu yasaya eklenen bir önerge ile bazı alacakların yeniden yapılandırılması uygulaması kapsamında gelen yoğun talepleri de karşıladıklarını belirterek, şu bilgileri verdi: “Kasım ve aralık aylarında vergi ve SGK prim ödemelerini yapamayan ve bu nedenle haklarını kaybedenlere ikinci bir şans getirdik. Bu durumda olan vatandaşlarımız, ödemelerini mayıs ayı sonuna kadar yapabilecek. Taksitlerini düzenli ödeyen vatandaşlarımızın da vergi bakımından ocak ve mart ayında, sigorta primleri bakımından ise şubat ve nisan aylarında ödeyecekleri taksitler dahil olmak üzere tüm taksitlerin ödeme sürelerini faizsiz uzattık. Yapılandırma uygulamasında bundan sonraki tüm taksitleri de 4’er ay uzattık.”
KDV’YE HIZLI İADE
Yasa ile indirimli oranda mal ve hizmet tesliminde bulunanlara da önemli bir avantaj sağlandığını kaydeden Ağbal, bu işletmelerin yüklendikleri KDV’yi bir yıl beklemeksizin iade alabilmesine yönelik yetki aldıklarını belirtti. Ağbal, böylece işletmelerin nakit akışını iyileştirerek, finansman ihtiyacını karşılamış olacaklarını vurgulayarak, “İmalat sanayinde yapılacak yatırım harcamalarını çok güçlü şekilde destekliyoruz. Bu kapsamda, 2017’de yapılacak inşaat harcamaları nedeniyle ödenecek katma değer vergisini iade edeceğiz” dedi.
Memur emeklisine toplam 2 milyar TL ikramiye
Ağbal, yasa ile memur emeklilerinin 30 yıl üstü çalışmalarının karşılığı olan ikramiyelerin ödeneceğini belirterek, 30 yılın üstündeki hizmetleri için emekli ikramiyesi alamamış 400 bin civarında emekliye toplamda 2 milyar liraya yakın ödeme yapılacağını bildirdi. Düzenlemeden yararlanacaklara ikramiyeler, yasanın yürürlüğe girdiği tarihi takip eden bir yıl içinde başvuruda bulunmaları şartıyla 7 bin 500 liraya kadar olan kısmı başvuru tarihinden itibaren üç ay içinde, varsa kalan kısmı ise ilk ödeme tarihinden itibaren hesaplanacak kanuni faiziyle takip eden yılın aynı ayı içinde ödenecek.
Evde bakım yardımı borcu sıfırlandı
Evde bakım yardımı uygulamasından yararlanan vatandaşların hanedeki gelir değişikliği, engellinin ölümü gibi meydana gelen değişiklikleri elinde olmayan nedenlerden dolayı bildiremedikleri için yersiz ödemelerden dolayı mağduriyetlerin oluştuğunun tespit edildiğini anlatan Ağbal “Bu kapsamda yaklaşık 9 bin 700 vatandaşımız bulunuyor. Getirilen düzenleme ile evde bakım yardımı uygulamasında, bakıma ihtiyacı olan engellilere yersiz yapılmış yaklaşık 52 milyon lira tutarındaki ödemelerin tahsilinden vazgeçtik” diye konuştu.
Şirket birleşmesine teşvik
Ağbal, yasanın üretim sektöründe faaliyette bulunan kurumların birleşmelerini de teşvik ettiğini de söyledi. Teşvikten fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden KOBİ’lerin yararlanabileceğini anlatan Ağbal “KOBİ’ler, bir araya gelerek daha büyük bir şirket kurup imalattan gelen güçlerini birleştirirlerse, birleşmeden itibaren üç yıl süreyle Kurumlar Vergisi oranını yüzde 20 değil yüzde 5 uygulayacağız” dedi.
Asgari ücret desteği prim borcuna kolaylık
Ağbal, asgari ücret desteğine bu yıl da devam edildiğini söyledi. Ağbal, yasa ile asgari ücret desteğinden yararlananlara sigorta primlerini öteleme hakkı da sunulduğunu aktararak, işverenlerin ocak, şubat ve martta ödemeleri gereken SGK primlerinin bir kısmını ekim, kasım ve aralık ayında ödeyebileceklerini ve bundan hiçbir faiz alınmayacağını kaydetti. Ağbal ayrıca, yaklaşık 14 milyon sigortalıdan 11.2 milyonunun sigorta primlerini bu şekilde yıl sonuna ertelediklerini bildirdi.
Hazine destekli kredi 25 milyar liraya çıktı
Daha fazla işletmenin Hazine destekli kredi garanti imkanlarından yararlanması amacıyla, 2 milyar lira olan Hazine destekli kefalet miktarını 25 milyar liraya çıkardıklarını anımsatan Ağbal, “25 milyar lira tutarındaki Hazine desteği, 250 milyar lira tutarında kredi hacmi oluşturarak, mevcut durumdaki olası kredi hacmi 10 kattan fazla artacak. Hazine destekli kefalet nedeniyle bankalarımızın kredi maliyetleri de önemli ölçüde düşecek ve bankaların daha ucuz kredi sağlamalarının önünü açılacak” diye konuştu. Ağbal, hesaplamalarına göre sağlanan tüm kefaletin kullanılması durumunda 3-4 yıllık bir süreçte azami 17.5 milyar liralık bütçe yükü oluşacağını kaydetti.
Yatlara Türk bayrağı kolaylığı
Torba Yasa ile getirilen kolaylıkların başlıcaları da şöyle sıralanıyor:
- Döviz kazandırıcı faaliyetler kapsamında, kamu kurum ve kuruluşlarınca yaptırılan yolcu taşıma işleri ile uluslararası taşımacılık işleri, harç ve damga vergisi istisnası kapsamına alınacak.
- Para Politikası Kurulu yılda en az 8 kez toplanacak.
- Bağlama kütüğüne kaydedilen gemi, deniz ve iç su araçlarının yıllık vize harçları kaldırılacak.
- Kapsama giren gemi ve yatların, Türk Uluslararası Gemi Sicili’nden terkin edilerek bir başka sicile geçişi, ihracı ya da hurdaya ayrılmak için satışında kazanç istisnası uygulanacak.
- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının su ürünleri üretim yerlerini kiralama süresi 1 Ocak 2017 tarihinden 1 Ocak 2019’a uzatılacak.
- Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesine, öğretim elemanlarına ait 230 kadro ihdas edilecek.
- Denizcilik sektörünün gelişmesi ve yabancı bayraklı gemi ve yatların Türk bayrağına geçmesi teşvik edilecek.
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