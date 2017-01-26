Karadeniz, Zigana Tüneli ile lojistik merkezi olacak

Türkiye'nin Karadeniz kıyısındaki kentleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerini birbirine bağlayarak tarihi İpek Yolu'nu canlandırmayı amaçlayan karayolu çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Trabzon-Gümüşhane arasında uluslararası ticaret kapılarını açması hedefiyle hayata geçirilen proje kapsamında inşa edilen Zigana Tüneli'nin çalışmaları incelendi.

1 MİLYAR LİRALIK YATIRIM

Yapımına geçen yıl başlanan tünel tamamlandığında Avrupa'nın en uzun çift tüp tüneli olacak. Bin 800 metrelik kısmın kazıları tamamlanan tünel 2020'de bitecek. Sabah'ın haberine göre, Gümüşhane Çevre Yolu ile birlikte proje için yaklaşık 1 milyar TL'lik bütçe harcanacak. Gümüşhane'nin Torul ilçesinde kurulan şantiyede 280 işçi çalışırken, Trabzon tarafına da kurulacak şantiyeyle birlikte işçi sayısı 400'e çıkarılacak.

Ovit Tüneli'nden farklı bir havalandırma sistemine sahip olacak Zigana Tüneli'nde şaft (doğal havalandırma) uygulanacak. 2014'ten itibaren projelendirilen Trabzon-Gümüşhane yolu kapsamında inşasına başlanan Yeni Zigana Tüneli ile trafiğin yaz-kış durmaksızın ilerlemesi hedefleniyor. Dağlık ve eğimli bölgedeki zorlu koşulları bypass edecek ana tünel ve bağlantı tünelleri sayesinde Trabzon- Gümüşhane arasındaki yolculuk 1 saatin altına inecek. Trabzon Limanı'nın kapasitesinin arttırılarak "uluslararası lojistik merkezine" dönüştürülmesiyle birlikte, bölgenin ekonomik cazibesini kat be kat yükselteceği belirtilen proje, tamamen yerli mühendisler tarafından yapılıyor. Yeni Zigana Tüneli en büyük kapalı geçit olacak.

Karadeniz, İran ve Ortadoğu bölgelerindeki tarım, enerji, endüstriyel ürünler ve hayvancılık gibi ticari çalışmalar için tünelin bitişi bekleniyor. Araçların 90 km hız yapabileceği tünelde tek yönde iki gidiş sağlanacak. Zigana Tüneli'nin, 2020'nin Nisan ayında bitirilmesi hedefleniyor. (Kaynak: SABAH)