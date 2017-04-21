Katar çıkarmasına referandum dopingi

Türkiye ve Katar işbirliği ile gerçekleştirilen ve sektörün en önemli organizasyonlarından biri olarak görülen ‘Expo Turkey by Qatar’ son buldu. Fuar, başta gayrimenkul olmak üzere, Türk şirketlerinin şovuna sahne oldu. Referandumdan ‘evet’ çıkması, Körfez yatırımcılarının Türkiye’de yatırım yapma isteklerini de artırdı. Fuarda açıklama yapan Kuzu Grup Yönetim Kurulu Üyesi Özen Kuzu, Körfez ülkelerinin Türkiye’yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı sevdiğini dile getirerek “Referandum sürecinin sonuçlanması Körfez ülkelerindeki yatırımcıları sevindirdi. Bundan sonra inşallah daha iyi olacak. Körfez ülkelerinden görüştüğüm yatırımcılar, referandumun ardından yatırımlarını artırma kararı vermeye başladı” dedi. Özen Kuzu, Türkiye ve Katar’ın stratejik ortaklığının bu fuarla dünya sahnesine çıktığını, iki ülkenin ekonomik ilişkilerini kuvvetlendirmek ve bölgede etkin bir ticari güç olmak amacıyla bir araya geldiğini söyledi.

TÜM DESTEĞİ VERECEĞİZ

Türkiye ve Katar arasındaki iyi ilişkilere ve başta gayrimenkul, inşaat, mobilya olmak üzere çeşitli sektörlerde karşılıklı fırsatlar bulunduğuna dikkat çeken Katar Belediye ve Çevre Bakanı Mohammed bin Abdullah Al Rumaihi ise, bu işbirliğinin arttırılması için her iki devletin de önemli bir alt yapıyı oluşturduğunu ve geliştirmek için gerekli tüm desteğin de verileceğini söyledi. Katarlı Bakan, fuar ziyaretinde en çok süreyi ise İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. (İSBAK) standında geçirdi. Belediyecilikten de sorumlu olan Bakan Al Rumaihi, İSBAK’ın geliştirdiği sistem ve teknolojilerle detaylı bilgi aldı. Mohammed bin Abdullah Al Rumaihi, yakından ilgilendiği bu alanda İSBAK ile işbirliğine açık olduklarını belirtti. Katarlı Bakan, GYODER Başkanı Aziz Torun’a da Türkiye gayrimenkul sektörüne ilişkin sorular sorarak, detaylı bilgiler aldı.

CAZİBE MERKEZİYİZ

GYODER Başkanı Aziz Torun ise Katar’ın kişi başı milli gelirinin 100 bin doları aştığını hatırlatarak, ülkenin işadamlarını Türkiye’de yatırıma davet etti. Torun, “Gayrimenkul konusunda yatırım yapılabilecek bir ülkeyiz. KDV istisnası ve vatandaşlık hakkı verilmesi cazibeyi artırıyor” dedi. Katar’da projeler üstlenen Tekfen Grup Şirketler Başkanı Osman Birgili de, inşaat, tarım ve enerji sektöründe yatırım fırsatlarına baktıklarını belirtti. Katar piyasasına yeni girecek iş dünyasına tavsiyelerde de bulunan Birgili, şunları söyledi: “Yeni gelenler burada sıcak bir hoşgeldine hazır olsunlar. Biz, kendimizi hiç yabancı ülkede gibi hissetmedik. Kuralları bizden sıkı, ama bu kurumsal yapıya sahip şirketler için sorun değil. Hatta bir fırsat. Her eline çantayı alıp gelene iş verilmiyor. Kurumsal yapısı olan firmalar hoş karşılanacaklardır.”

İstanbul Tanıtım Merkezi’ne büyük ilgi

İstanbul’un ve bölgenin en önemli turizm merkezlerinden biri olacak olan İstanbul Turizm Merkezi, ilk kez Expo Turkey By Qatar Fuarı’nda tanıtıldı. DATİ Yatırım Holding’in iki milyar dolara yaklaşan yatırımları ile gerçekleştirilen ve Tabanlıoğlu Mimarlık tarafından projelendirilen dev kompleks, yaklaşık 500 bin metrekare bir alan üzerinde geliştiriliyor. İstanbul Turizm Merkezi’ni, Orta Doğu’nun önde gelen yatırımcılarıyla buluşturduklarını belirten Dati Holding Yönetim Kurulu BaşkanıGökhan Kıran, proje ile ilgili şunları söyledi: “Kentin Avrupa kıyısında, Marmara Denizi’ne açıldığı noktada gerçekleştirilen proje, denize sıfır konumu, denizin mavisini yeşille kucaklaştıran mimarisi, marina ve mega yat limanı, otelleri ve birbirinden ünlü markaların yer aldığı alışveriş merkezi ile İstanbul’u dünyanın önde gelen turizm merkezlerinden biri haline gelmesine büyük katkı sağlayacak. Merkez, dünyanın en önemli tarihi eserlerinin yer aldığı Sarayburnu Yarımadası’nı ziyaret etmek isteyenler için de benzersiz bir konumda bulunuyor.”