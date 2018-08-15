Katar'dan Türkiye'ye yatırım desteği

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emiri Al Sani arasındaki görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Katar Emiri Al Sani, Erdoğan ile yaptığı görüşmede, Katar olarak Türkiye'ye 15 milyar dolar doğrudan yatırım yapacaklarını bildirdi.

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