Katar’la 700 milyon dolarlık ortaklık

İki grubun ortak iştiraki ‘Referans Qatar Trading, Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacak olan Katar’ın altyapı projeleri için çoğunluğu Türkiye’den 700 milyon dolarlık malzeme alımı yapmayı planlıyor

İSKELE SATACAK

Referans Holding Yönetim Kurulu Başkanı Servet Uçar imza töreninde yaptığı konuşmada “Yapılacak ticarette birinci öncelik iskele ihracatı olacaktır. Katar’da eski tip teknoloji ürünlerin kullanılması ve iş güvenliği açısından yeni tip iskele sistemlerinin kullanılma gereksinimi, pazarda önemli bir talep doğurmuştur. Bu sebeple önceliği iskele ihracatına verdik” dedi.

DEV PROJELER VAR

Katar Büyüklelçisi Fikret Özer de “İki ülkenin dostluğu ülke ekonomisine her zaman fayda sağladı. Bu yeni şirketin ve yatırımlarının her iki ülke içinde hayırlı olmasını diliyorum” dedi. Yapılan ortak açıklamada ise “Geçen yıl Qatar’a iskele ve kalıp olarak dünyadan 580 milyon dolar ihracat olmuştur. Önümüzdeki süreçte 2022 Dünya Kupası için yapılacak olan otellerin, spor tesislerinin, stadyumların ve rezidansların tamamında iskele ve kalıp kullanılacaktır. HBK Holding yapılacak 6 mega stadyumun 2 tanesinin ihalesini almış durumdadır. Yapılacak inşaatlardaki iskele ve kalıp sistemleri de yeni kurduğumuz Referans Qatar Trading üstlenecektir. HBK’nin şu an devam eden projelerinin toplamı 6.2 milyar civarındadır. Ayrıca yeni şehir Lusail City kurulacaktır. Toplam maliyeti 350 milyar dolar olacaktır. Bizim hedefimiz 2030 yılına kadar 700 milyon dolarlık bir ciro gerçekleştirmektir” denildi.