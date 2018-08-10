Katarlıların turizmde ve yatırımda tercihi Türkiye

Katar'daki seyahat acenteleri ve Türk Hava Yolları'nın Doha'daki ofisi Türkiye'ye gitmek isteyen turistlerle dolup taşıyor.

"Katarlı turist Türkiye'de ihtiyaçlarını karşılayacak her şeyi bulabilir"

AA muhabirine konuşan Katarlı turistlerden Adil el-Haşimi, özellikle İstanbul'daki Osmanlı eserleri ve doğal güzelliklerinden dolayı Türkiye'yi çok sevdiğini söyledi.

Trabzon'a bağlı Uzungöl'e de son yıllarda çok rağbet olduğunu belirten Haşimi, "Katarlı turist Türkiye'de kendi zevkine uygun doğa, dinlenme tesisleri, deniz veya gezi gibi konularda şahsi ihtiyaçlarını karşılayacak her şeyi bulabilir." diye konuştu.

Türkiye'de seçenek çok

Yevfik Seyahat Acentesi Müdürü Reyhan Ali Seyyid de İstanbul, Antalya, Bodrum ve Bursa'nın Katarlı turistlerin tercih ettiği yerler arasında olduğunu dile getirdi.

Türkiye'ye seyahat talebinin coğrafi yakınlık, güzel hava ve helal gıda gibi çeşitli nedenlerden dolayı iki kat arttığını aktaran Seyyid, Katarlı turistlerin Türkiye'de geçirdiği tatil süresinin 1 ile 6 hafta arasında değiştiğini sözlerine ekledi.

Türklerin misafirperverliği dikkati çekiyor

Katar'da ikamet eden Mısırlı Ahmed el-Mursi de her yıl yaz tatilini Türkiye'de geçirmeyi önemsediğini belirtti.

Mursi, Türkiye'yi tercih etmesinde başlıca sebebin Avrupalıların aksine Türk halkının Arapları iyi karşılaması, misafirperverliği ve nazik davranışı olduğuna işaret etti.

Mursi, Türk mutfak kültürünün de diğer ülke mutfaklarına göre daha iyi olduğunun altını çizdi.

Emlak satın alıp yatırım da yapıyorlar

Ortadoğu Turizm ve Seyahat Acenteleri Derneği Başkanı Hüseyin Kırk da bu yaz Katarlıların Türkiye'ye yoğun ilgi gösterdiğini belirtirken, sadece turizm amaçlı değil emlak satın almak ve yatırım yapmak için gelenlerin de hayli çok olduğunu aktardı.

Kırk, Katarlıların İstanbul'un yanı sıra Yalova, Sapanca ve Abant gibi yerlerde çok sayıda emlak satın alarak Türk ekonomisine katkı sağladığını dile getirdi.

Geçen yılın aynı dönemine göre son iki ayda Katarlı turist sayısının yüzde 200 arttığını vurgulayan Kırk, Katarlıların estetik ve saç ekimi başta olmak üzere Türkiye'deki sağlık turizmine de büyük ilgi gösterdiğini kaydetti.