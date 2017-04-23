Zırhlı ambulans IDEF'17'de boy gösterecek

Katmerciler, zırhlı ambulansını, ilk kez 13. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF’17) sergilemeye hazırlanıyor.

4x4 zırhlı ambulans, yüksek riskli bölgeler için ulaşım, ilk yardım ve hastaların nakli amacıyla Ford F550 araç şasisi üzerine tasarlanıp donatıldı. Ambulansın geniş iç hacmi sayesinde ayakta operasyon yapılacak hastalara müdahale edilebiliyor.

Araç 5 hasta, 2 sağlık personeli ve sürücü dahil 8 kişilik taşıma kapasitesine sahip. 300 beygir gücüne ve 4x4 sürüş özelliklerine sahip ve her türlü yol ve iklim koşullarına uygun üretilen zırhlı ambulanslar, istenilen konfigürasyonda ve farklı balistik seviyelerine uygun dizayn edilebiliyor.

ARACI AĞIRLAŞTIRMAYAN ZIRHLAMA SİSTEMİ

Katmerciler’in yeni zırhlama sistemi ise "NEFER" adı altında sektöre sunuldu.

Zırh çeliğine göre daha hafif olan, dolayısıyla aynı koruma seviyesini sağlarken aracı ağırlaştırmayan kompozit seramik bazlı bu zırhlama sistemi, 4x4 off-road özelliklerine sahip araçlar üzerinde, hem kırsal hem de şehir içi kullanım için optimize edilebiliyor. "NEFER" zırh sistemi, Türkiye’de kategorisinin ilk örneği olarak, Rubicon Jeep üzerine uygulandı.

Toyota Land Cruiser, Volkswagen Amarok, Ford F550 gibi 4x4 off-road araçlara uygulanabilen zırhlama, paletli ve tekerlekli diğer araçlara da uygulanabilir nitelikte bulunuyor. Katmerciler, muharebe aracı "HIZIR" ve personel taşıma amaçlı "KHAN"ın yanı sıra zırhlı ambulanslarda da bu teknolojiyi kullanmak üzere çalışmalarını sürdürüyor.