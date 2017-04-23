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Zırhlı ambulans IDEF'17'de boy gösterecek

13. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı yaklaşırken, Katmerciler, fuarda zırhlı ambulansını görücüye çıkarmaya hazırlanıyor.

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Katmerciler, zırhlı ambulansını, ilk kez 13. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF’17) sergilemeye hazırlanıyor.
 
4x4 zırhlı ambulans, yüksek riskli bölgeler için ulaşım, ilk yardım ve  hastaların nakli amacıyla Ford F550 araç şasisi üzerine tasarlanıp donatıldı. Ambulansın geniş iç hacmi sayesinde ayakta operasyon yapılacak hastalara müdahale edilebiliyor.
 
Araç 5 hasta, 2 sağlık personeli ve sürücü dahil 8 kişilik taşıma  kapasitesine sahip. 300 beygir gücüne ve 4x4 sürüş özelliklerine sahip ve her  türlü yol ve iklim koşullarına uygun üretilen zırhlı ambulanslar, istenilen konfigürasyonda  ve farklı balistik seviyelerine uygun dizayn edilebiliyor.
 
ARACI AĞIRLAŞTIRMAYAN ZIRHLAMA SİSTEMİ
 
Katmerciler’in yeni zırhlama sistemi ise "NEFER" adı altında sektöre  sunuldu.
 
Zırh çeliğine göre daha hafif olan, dolayısıyla aynı koruma seviyesini  sağlarken aracı ağırlaştırmayan kompozit seramik bazlı bu zırhlama sistemi, 4x4  off-road özelliklerine sahip araçlar üzerinde, hem kırsal hem de şehir içi  kullanım için optimize edilebiliyor. "NEFER" zırh sistemi, Türkiye’de  kategorisinin ilk örneği olarak, Rubicon Jeep üzerine uygulandı.
 
Toyota Land Cruiser, Volkswagen Amarok, Ford F550 gibi 4x4 off-road  araçlara uygulanabilen zırhlama, paletli ve tekerlekli diğer araçlara da  uygulanabilir nitelikte bulunuyor. Katmerciler, muharebe aracı "HIZIR" ve  personel taşıma amaçlı "KHAN"ın yanı sıra zırhlı ambulanslarda da bu teknolojiyi  kullanmak üzere çalışmalarını sürdürüyor.

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