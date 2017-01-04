Son Dakika Haberleri E-gazete 4Bugünkü Star

ÞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMÝ

KÜLTÜR SANAT

YAÞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMÝ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Heyecanla beklenen Keçiören Metrosu 5 Ocak'ta açýlýyor

Atatürk Kültür Merkezi-Keçiören arasýndaki mesafeyi 17 dakikaya indirecek Keçiören Metrosu yarýn açýlýyor.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ankara Büyükþehir Belediyesince inþaatýna baþlanan, 2011'de Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðýna devredilerek yapýmý tamamlanan Keçiören Metrosu yarýn açýlýyor.
 
Büyükþehir Belediyesinden yapýlan yazýlý açýklamaya göre, Atatürk Kültür Merkezi (AKM)-Keçiören (Þehitler-Gazino Duraðý) arasýnda yapýmý tamamlanan M4 Keçiören Metrosu'nun açýlýþ töreni, yarýn Keçiören Belediyesi önünde yapýlacak.
 
Açýlýþ törenine Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan, Baþbakan Binali Yýldýrým ile Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakaný Ahmet Arslan'ýn katýlmasý bekleniyor.
 
AKM-Keçiören arasýndaki seyahat süresini 17 dakikaya indirecek metro hattýnda, baþlangýçta 6 set (3’lü dizi) vagonlarla, 7 dakika aralýðýyla hizmet verilecek. Ýhtiyaca göre servis aralýðý daha da kýsalacak Keçiören Metrosu’ndan, AKM istasyonunda Batýkent Metrosu’na aktarma saðlanacak.
 
Keçiören’in trafiðine ve toplu taþýma sistemine büyük kolaylýk saðlayacak 9 bin 200 metre uzunluðundaki Keçiören Metrosu, Þehitler (Gazino), Dutluk, Kuyubaþý, Mecidiye, Belediye, Meteoroloji, Dýþkapý, ASKÝ ve AKM istasyonlarýndan oluþuyor.
 
Bakanlýkça yapýmý tamamlanan Keçiören Metrosu'nda, yolcu taþýmacýlýðýna yarýn baþlanacak. 
 
Büyükþehir Belediyesi, 15 Temmuz 2003'te öz kaynaklarýyla yapýmýna baþladýðý metro hattýnýn bina ve inþaat yapým çalýþmalarýna 306 milyon 410 bin lira harcayarak inþaatý yüzde 43,19 seviyelerine getirmiþ, 25 Mart 2011'de hattýn yapýmýný Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðýna devretmiþti.

DEVAMI ÝÇÝN TIKLAYIN

Bu yazýya ilk siz yorum yapýn.

Yorumlar

Yorumlarýnýzý kendi özgür iradenizle yayýnlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylý ve doðrudan sorumluluðu tek baþýnýza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kurallarý ve Kullaným Koþullarý'ný kabul etmiþ sayýlýrsýnýz.

  • Lütfen birþeyler yazýnýz. Yorum alaný boþ býrakýlamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrasý yayýnlanacaktýr.
  • Mesajlarýnýz size hukiki sorumluluk doðurur.
  • Bir hata oluþtu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Bir kadýný güpegündüz böyle kaçýrdýlar

Bir kadýný güpegündüz böyle kaçýrdýlar

Her gün 2 kilo kum yiyor

Her gün 2 kilo kum yiyor

Þžehitler için karda çýplak nöbet tuttu

Þžehitler için karda çýplak nöbet tuttu

Teröristlerin cami ve okullara verdiði zarar görüntülendi

Teröristlerin cami ve okullara verdiði zarar görüntülendi

En Çok Okunanlar

ÞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMÝ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAÞAM

EKLER

HAKKIMIZDA