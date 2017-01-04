Heyecanla beklenen Keçiören Metrosu 5 Ocak'ta açýlýyor

Ankara Büyükþehir Belediyesince inþaatýna baþlanan, 2011'de Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðýna devredilerek yapýmý tamamlanan Keçiören Metrosu yarýn açýlýyor.

Büyükþehir Belediyesinden yapýlan yazýlý açýklamaya göre, Atatürk Kültür Merkezi (AKM)-Keçiören (Þehitler-Gazino Duraðý) arasýnda yapýmý tamamlanan M4 Keçiören Metrosu'nun açýlýþ töreni, yarýn Keçiören Belediyesi önünde yapýlacak.

Açýlýþ törenine Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan, Baþbakan Binali Yýldýrým ile Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakaný Ahmet Arslan'ýn katýlmasý bekleniyor.

AKM-Keçiören arasýndaki seyahat süresini 17 dakikaya indirecek metro hattýnda, baþlangýçta 6 set (3’lü dizi) vagonlarla, 7 dakika aralýðýyla hizmet verilecek. Ýhtiyaca göre servis aralýðý daha da kýsalacak Keçiören Metrosu’ndan, AKM istasyonunda Batýkent Metrosu’na aktarma saðlanacak.

Keçiören’in trafiðine ve toplu taþýma sistemine büyük kolaylýk saðlayacak 9 bin 200 metre uzunluðundaki Keçiören Metrosu, Þehitler (Gazino), Dutluk, Kuyubaþý, Mecidiye, Belediye, Meteoroloji, Dýþkapý, ASKÝ ve AKM istasyonlarýndan oluþuyor.

Bakanlýkça yapýmý tamamlanan Keçiören Metrosu'nda, yolcu taþýmacýlýðýna yarýn baþlanacak.

Büyükþehir Belediyesi, 15 Temmuz 2003'te öz kaynaklarýyla yapýmýna baþladýðý metro hattýnýn bina ve inþaat yapým çalýþmalarýna 306 milyon 410 bin lira harcayarak inþaatý yüzde 43,19 seviyelerine getirmiþ, 25 Mart 2011'de hattýn yapýmýný Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðýna devretmiþti.