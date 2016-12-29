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Kim ne kadar AGİ alacak?

2017 yılı için brüt asgari ücret net 1404, brüt 1777 lira oldu. Böylece yeni yıldaki Asgari Geçim İndirimi (AGİ) ücretleri de belli oldu.

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2017 yılı için brüt asgari ücret net 1404, brüt 1777 lira oldu. Böylece yeni yıldaki Asgari Geçim İndirimi (AGİ) ücretleri de belli oldu. İşte 2017 AGİ ücretleri tam listesi...
 
İŞTE 2017 ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ ÜCRETLERİ
 
EŞİ ÇALIŞMAYANLAR
 
Bekar: 133.31 TL
 
Evli ve eşi çalışmayan: 160 TL
 
Evli ve eşi çalışmayan 1 çocuklu: 180 TL
 
Evli ve eşi çalışmayan 2 çocuklu: 200 TL
 
Evli ve eşi çalışmayan 3 çocuklu: 213 TL
 
EŞİ ÇALIŞANLAR
 
Evli ve eşi çalışan: 133 TL
 
Evli ve eşi çalışan 1 çocuklu: 153 TL
 
Evli ve eşi çalışan 2 çocuklu: 173 TL
 
Evli ve eşi çalışan 3 çocuklu: 187 TL
 
2016 ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (AGİ) MİKTARI NE KADARDI?
 
Asgari ücrete yapılan zammın ardından evli, çocuklu ve eşi çalışan veya çalışmayan çalışanların maaşına yansıyacak AGİ tutarı şu şekilde olmuştu;
 
Bekar - 123,53 TL
 
Evli eşi çalışmayan - 148,23 TL
 
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu - 166,76 TL
 
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu - 185,29 TL
 
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu - 209,99 TL
 
Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu - 209,99 TL
 
Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 209,99 TL
 
 

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