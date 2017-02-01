Son Dakika Haberleri E-gazete 1Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Kira öder gibi ev alacaksınız! 240 ay taksitle ev

Emlak konutun başlatacağı kampanya ev hayali kuranlar için önemli bir fırsat. Kira öder gibi ev sahibi olmanın önü açılıyor. Kampanya 31 Mart 2017'ye kadar devam edecek

Haberin
videosu
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

240 ay boyunca küçük taksitlerle evinizi alacaksınız.

Nereye ne kadar para ödeyeceksiniz, vade farkı ne kadar ya da kampanyaya katılmamak daha mı karlı?

Kampanyaya katılarak ev almak için emlak konutun projelerinden birine başvurmak yeterli.  

 

 

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İncirlik'teki FETÖ'cü teröristlere polis engeli kameralarda

İncirlik'teki FETÖ'cü teröristlere polis engeli kameralarda

Van'da MİT ve polisten ortak operasyon

Van'da MİT ve polisten ortak operasyon

Efsaneler böyle değişti!

Efsaneler böyle değişti!

İstanbul'da büyük uyuşturucu operasyonu

İstanbul'da büyük uyuşturucu operasyonu

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA