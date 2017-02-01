Kira öder gibi ev alacaksınız! 240 ay taksitle ev
Emlak konutun başlatacağı kampanya ev hayali kuranlar için önemli bir fırsat. Kira öder gibi ev sahibi olmanın önü açılıyor. Kampanya 31 Mart 2017'ye kadar devam edecek
240 ay boyunca küçük taksitlerle evinizi alacaksınız.
Nereye ne kadar para ödeyeceksiniz, vade farkı ne kadar ya da kampanyaya katılmamak daha mı karlı?
Kampanyaya katılarak ev almak için emlak konutun projelerinden birine başvurmak yeterli.
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