Kirada Kadıköy ucuzladı Ümraniye uçtu

istanbul’da kiralık ev fiyatları bazı ilçelerde kentsel dönüşümle oluşan yapı stoku sonucu düşerken, bazı ilçelerde ise yeni metro hatlarıyla önemli oranda arttı. Kadıköy’de, sadece Fikirtepe’de 4-5 binden fazla yeni konutun üretilmesiyle birlikte ilçedeki kiralık fiyatları rekor seviyelerden düşüş eğilimine girdi. Uzmanlara göre 20 binden fazla konutun satış için beklediği Kadıköy’de satılık ev fiyatlarının hala yüksek seyretmesi nedeniyle ev sahipleri kiralama yolunu tercih ediyor. Geçen yıl 3 bin TL’ye yaklaşan kiralar Kadıköy’de 2 bin TL seviyesine geriledi. Kiralık evlerin uzun süre boş kalması nedeniyle ilçede 2+1 tipindeki evler 1.200 ile 1.800 TL arasında değişen fiyatlarla kiralanıyor. Bağdat Caddesi ve civarında ise düşen konut fiyatları kiraları da etkilerken, ilçede deniz gören lüks konutlar hariç kira oranlarında yüzde 20’lere varan düşüş yaşandı.

ÜSKÜDAR’DA ARTIŞ VAR

Kısa süre önce hizmete giren Üsküdar-Ümraniye Metrosu ise bölgedeki kira fiyatlarını uçurdu. Kentsel dönüşümün henüz tam anlamıyla başlamadığı Üsküdar’da yeteri kadar konut stoku bulunmazken ilçedeki kiralık ev fiyatları 1.400 TL’den başlıyor. Bu oran geçen yıl 1.000-1.200 TL civarındaydı. Öte yandan ilçede rezidanslarda fiyatlar 4.000 TL’ye kadar çıkıyor. Uygun kira fiyatları nedeniyle alt ve orta gelirli vatandaşların uzun yıllardır ilk tercihleri arasındaki Ümraniye’de ise kiralık ev fiyatları geçen yıl 800-900 TL ortalamalarındayken bu yıl 1.200 TL’ye ulaştı. 3. Havalimanı’na yakınlığı nedeniyle tercih edilen Gaziosmapaşa’da ise kiralar 900 TL’den başlarken yeni evlerin fiyatları 1.800 TL’ye yükseliyor. Yine Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne bağlantısı olmasa da yakınlığı nedeniyle Sarıyer’de de kira fiyatları yükselirken, ortalama 3.000 TL kira isteniyor.

EN UCUZU BEYLİKDÜZÜ

Öte yandan İstanbul’un en yüksek kirası Beşiktaş’ta isteniyor. Beşiktaş’ta ortalama ev fiyatları 2.000 TL’den başlarken Yıldız Teknik Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi’nin yer aldığı ilçede üniversitelerin açılmasıyla beraber kira fiyatlarının daha yükseleceği ön görülüyor. İstanbul’un en uygun kiralarının olduğu ilçe ise Beylikdüzü. İlçede kiralar 650 TL’den başlıyor.

Taşınmanın maliyeti 1.122 TL’yi buluyor

Armut’un evden eve nakliye alanında özelleşen girişimi ‘Rahat Taşın’ın verilerine göre İstanbul’da 1+1 eve taşınmanın ortalama maliyeti 844 TL’yi bulurken bu rakam Ankara’da 816 TL ve İzmir’de 836 TL olarak dikkat çekiyor. 2+1 ev taşınmanın ortalama maliyeti de İstanbul’da 1.122 TL, Ankara’da 920 TL ve İzmir’de 1.072 TL. 3+1 ev taşımanın ortalama maliyeti ise İstanbul’da 1.484, Ankara’da 1.102 TL ve İzmir’de 1.147 TL oldu.