Kırtasiye ürünlerine sıkı denetim

İçeriğinde pek çok kimyasal madde barındıran kırtasiye ürünlerinin sağlık açısından sorunsuz olması da aileleri yakından ilgilendiriyor. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci de 18 Eylül’de başlayacak 2017-2018 eğitim-öğretim yılı öncesinde bakanlığın kırtasiye başta olmak üzere okul ürünlerine yönelik çalışmalarını anlattı. Tüfenkci, Bakanlığın çocukların sağlığına zarar verebilecek her türlü ürüne yönelik “güvensiz ürüne karşı sıfır tolerans” prensibi ile denetimlerini gerçekleştirmeye devam ettiğini söyledi.

PROAKTİF DENETİM VAR

Okul kıyafetleri, ayakkabılar, kırtasiye malzemeleri ve çocukların kullanabileceği tüm ürünlere yönelik yeni eğitim öğretim yılı başlamadan önce toptancılarda ve perakendecilerde denetimlere başlandığını belirten Tüfenkci şöyle konuştu:

“Bakanlık olarak, tüketicilerimizi koruma görevimizin ve proaktif çalışma tarzımızın bir gereği olarak kırtasiye ürünleriyle ilgili denetimler yapıyor, önlemler alıyoruz. Bu kapsamda okul kıyafetleri, azo boyar madde, nikel, kadmiyum, nonil fenoller, perflorooktan sülfonatlar, kalaylı organik bileşikler yönünden denetlenmektedir. Ayrıca, tekstil ürünlerinin etiketleri de tüketiciyi yanıltıcı bilgi içermesinin önlenmesi amacıyla kontrol edilmektedir.”

MERDİVEN ALTI ÜRÜNE DİKKAT

Kırtasiye ürünlerinin, İthalatta Risk Esaslı Denetim Sistemi kapsamında daha ürünler tüketicilere ulaşmadan ithalat aşamasında da denetlendiğini belirten Bülent Tüfenkci “Satın alınan ürünün ambalajları üzerinde yer alan uyarılar dikkatle okunmalı, kullanım talimatları doğrultusunda hareket edilmelidir. Kullanıcı kitlesi çocuk olanlar oluşturabilecekleri tehlikeler açısından daha dikkatli olunması gereken ürünlerdir. Kırtasiye ürününü seçerken üretici ve ithalatçısının açık adının ve adresinin bulunduğu ürünler tercih edilmelidir” dedi. Sahte ürün uyarısında bulanan Tüfenkci “Merdiven altı diye tabir edilen markası belli olmayan ürünler tercih edilmemeli. Özellikle boya kalemlerinde, ‘EN 71 standardına uygundur’ ibaresinin bulunup bulunmadığına bakılmalıdır. Oyuncak şeklinde olan kırtasiye ürünlerinde ‘CE’ markasının bulunup bulunmadığı kontrol edilmelidir” dedi.

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