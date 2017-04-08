Koç’un anısına 3 bin kıza 10 milyon burs

Mustafa Koç’un vefatının ardından çelenk yollamak yerine TEV’e yapılan bağışlarla oluşturulan bağış fonuna 4 bini aşkın katılımcı tarafından yapılan 2.5 milyon TL tutarındaki bağış, Koç Holding tarafından kapsamı genişletilerek Koç Topluluğu Şirketleri’nin katkılarıyla 10 milyon TL’ye tamamlandı. Mustafa V. Koç Bursu Fonu ile ilk 10 yılda 3 bin kız öğrenciye burs verilecek. İlerleyen yıllarda fonun anaparası korunarak, bursun sürekliliğinin sağlanması amaçlanıyor.

EĞİTİM BOYUNCA DESTEK

Burstan meslek liselerinde eğitim alan kız öğrenciler yararlanabilecek. Bursiyerlerin devlet üniversitelerinde eğitimlerini sürdürmeleri halinde bursları devam edecek. Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve TEV Mütevelli Heyeti Başkanı Ömer Koç “Ülkemizin ilerlemesinde sürekli ve kalıcı etkiler yaratabilmek için, gençlerimizin geleceğe güvenle bakmalarını sağlamak zorundayız. Ülkemizin çağdaş ve aydınlık bir geleceğe sahip olmasının yolu standartları yüksek, kız ve erkek öğrencilerin eşit şartlara sahip olduğu bir eğitim anlayışından geçiyor. Yaratıcı, eğitimli ve katma değer yaratabilen yeterli insan kaynağına sahip olmadan ne ekonomik gelişimi sürdürebiliriz ne de rekabetçi olabiliriz. Bu tür bir insan kaynağı ise ancak standartları yüksek bir eğitim ve kültür hayatı ile mümkün” dedi.

Ömer Koç “Sevgili ağabeyim merhum Mustafa V. Koç, büyük bir inançla liderlik ettiği Meslek Lisesi Memleket Meselesi projesi ile ülkemizin eğitim hayatına yeni bir soluk kazandırmıştı. Bizlere bıraktığı emaneti, ‘Mustafa V. Koç Burs Fonu’ ile çok anlamlı bir noktaya taşıdığımıza inanıyorum” diye konuştu.