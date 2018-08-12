Konut alan yabancıya noter formülü
Son yıllarda rekor üstüne rekor kıran; 2017 yılını da 1.4 milyon adetlik konut satışıyla tamamlayan gayrimenkul sektörü, yabancı yatırımcıların da radarında.
Bu yılın ilk yarısında yabancılara konut satışı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,1 artışla 11 bin 816’ya ulaştı. OECD ülkeleri arasında en fazla konut satışı yapılan ülke olan ABD’nin geçtiğimiz yıl yabancıya sattığı gayrimenkullerden 153 milyar dolarlık bir gelir elde ettiğini vurgulayan DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, “Avrupa ülkeleri için de bugün yabancıya konut satışı ciddi bir gelir kaynağı. Örnek olarak İspanya’da geçen yıl 50 bin konut yabancıların mülkiyetine geçti. Toplam pazarın içinde yabancıya satışın oranı yüzde 10’un üzerinde. Bu rakamda, İspanya’nın konut yatırımcılarına verdiği oturum izninin rolü çok büyük. Türkiye’de ise bu oran yüzde 2 bile değil. Bu rakamı artıracak proje ve düzenlemeleri hızlıca hayata geçirmek zorundayız. Bugün, oturum izni için gereken yatırım tutarını 100 bin dolara çeksek; yabancıya oturum iznini de noterde versek, ülkemize çok ciddi bir ihracat geliri oluştururuz” dedi.
25 BİNİ AŞACAKTIR
Yabancıların Türkiye pazarına olan ilgisinde son dönemde çok ciddi bir hareketlilik olduğunun altını çizen Yılmaz, “Irak ve Suudi Arabistan başta olmak üzere Körfez ülkelerinden çok sayıda yatırımcı Türkiye pazarıyla yakından ilgileniyor. Bunda dövizde yaşanan yükselişin de payı var. Yabancıya konut satışının 25 bini aşacağını düşünüyorum” dedi.
DÖVİZİ BOZUP KONUT ALIN
Türkiye’de faizlerin yüzde 1’in altına indiği dönemlerde gayrimenkul sektörünün farklı bir hikâye yazmaya başladığını, sektörün tekrar bir hikâye yazması için bakanlık ve hükümet tarafından bir destek beklediklerini söyleyen Yılmaz, gayrimenkul üreticileri olarak faizlerin yüzde 1 seviyesinin altına inmesi için fedakârlık yapmaya hazır olduklarını vurguladı. Yılmaz *Özellikle dövizi olanlar bunu bozdurup konut yatırımı yapabilir” dedi.
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