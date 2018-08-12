Konut alan yabancıya noter formülü

Bu yılın ilk yarısında yabancılara konut satışı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,1 artışla 11 bin 816’ya ulaştı. OECD ülkeleri arasında en fazla konut satışı yapılan ülke olan ABD’nin geçtiğimiz yıl yabancıya sattığı gayrimenkullerden 153 milyar dolarlık bir gelir elde ettiğini vurgulayan DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, “Avrupa ülkeleri için de bugün yabancıya konut satışı ciddi bir gelir kaynağı. Örnek olarak İspanya’da geçen yıl 50 bin konut yabancıların mülkiyetine geçti. Toplam pazarın içinde yabancıya satışın oranı yüzde 10’un üzerinde. Bu rakamda, İspanya’nın konut yatırımcılarına verdiği oturum izninin rolü çok büyük. Türkiye’de ise bu oran yüzde 2 bile değil. Bu rakamı artıracak proje ve düzenlemeleri hızlıca hayata geçirmek zorundayız. Bugün, oturum izni için gereken yatırım tutarını 100 bin dolara çeksek; yabancıya oturum iznini de noterde versek, ülkemize çok ciddi bir ihracat geliri oluştururuz” dedi.

25 BİNİ AŞACAKTIR

Yabancıların Türkiye pazarına olan ilgisinde son dönemde çok ciddi bir hareketlilik olduğunun altını çizen Yılmaz, “Irak ve Suudi Arabistan başta olmak üzere Körfez ülkelerinden çok sayıda yatırımcı Türkiye pazarıyla yakından ilgileniyor. Bunda dövizde yaşanan yükselişin de payı var. Yabancıya konut satışının 25 bini aşacağını düşünüyorum” dedi.