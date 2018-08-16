Konut satışları zirveyi gördü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, ülke genelinde temmuzda satılan konut sayısı, bir önceki aya göre yüzde 3.6, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 6.9 artarak 123 bin 878 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satışları, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 65.6 artarak 2 bin 858 oldu. Yabancılara yapılan konut satışı ocak-temmuz döneminde yüzde 29.6’lık artışla 11 bin 321’den 14 bin 674’e yükseldi,

Temmuz ayında Irak vatandaşları Türkiye’den 584 konut satın aldı. Bu ayda İran vatandaşları 321, Suudi Arabistan vatandaşları 211, Rusya Federasyonu vatandaşları 173, Kuveyt vatandaşları 171 konut edindi. Yabancıya konut satışındaki artışta son dönemde artan döviz kuru etkili oldu.Gurbetçiler de bu dönemde çok sayıda konut satın aldı.

İLK SATIŞ DA YÜKSELDİ

Bu dönemde ipotekli konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21.2 azalarak 30 bin 405’e geriledi.

Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 24.5 olarak belirlendi. İpotekli satışlarda İstanbul 5 bin 4 konut ve yüzde 16.5 payla ilk sırada yer aldı. Diğer konut satışları temmuzda, yıllık bazda yüzde 20.9 artarak 93 bin 473 olarak belirlendi. İlk defa satılan konut sayısı temmuzda, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6.8 artarak 57 bin 617’ye yükseldi. İkinci el konut satışları temmuzda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7 artış göstererek 66 bin 261’e çıktı.

Sektör temsilcileri ise konut satışlarını şöyle değerlendirdi:

- Özyurtlar Holding YKB Tamer Özyurt: “Satış rakamları artıyor. Özellikle taz tatilini Türkiye’de geçirmek üzere gelen gurbetçi ev alıyor. Rakamlar sektörümüz adına çok umut verici ve sevindirici.”

- Bahaş Holding YKB Yrd Abdüssamet Bahadır: “Konut sektörünün canlanması için hayata geçirilen kampanyaların ve kur artışının yabancıların alım iştahını da artırdığını görüyoruz.”

- İnsay Yapı YKB İhsan Çulhalık: “Türkiye genelinde konut satışlarının geldiği nokta sevindirici. Bu bize, yakın geçmişte yapılan kampanya ve desteklerin meyvelerini almaya başladığımızı gösteriyor.”

- AYİDER Başkanı Melih Tavukçuoğlu: “Konut satışlarında ve inşaatta durağan olan temmuz ayında yaşanan yüzde 6,9’luk artış biraz sürpriz oldu ama gerçekten çok önemli bir gelişme. Firmaların kampanyalarının bu satış artışında etkisi olduğunu düşünüyoruz.”

- İNDER Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım: “Faizlerin tekrar artması ve bayram tatili nedeniyle ağustosta düşüş bekliyoruz ancak eylül ayı ile birlikte konut satışlarında büyük bir sıçrama bekliyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı himayesinde ve Emlak Konut GYO önderliğinde başlayacak kampanya, dip yapan ağustos ayı satışlarını katlayacaktır diye düşünüyoruz.”

- Babacan Holding YKB İbrahim Babacan: “KDV ve tapu harcı indiriminin etkisiyle yatırımcı taleplerindeki artış trendi sürüyor. Ekim ayına kadar geçerli olacak indirimlerle artış yönlü hareketliliğin devam etmesini bekliyoruz.”

En çok Irak’lılar konut alıyor