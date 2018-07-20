Konut satışlarına kampanya dopingi

Ziraat Bankası öncülüğünde başlatılan ‘yüzde 0.98’ faiz kampanyası ile GYODER, İNDER ve KONUTDER tarafından 45 gün süre ile gerçekleştirilen ‘yüzde 20’ indirim kampanyası konut satışlarına doping etkisi yaptı. Konut satışları haziranda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22.4 oranında artarak 120 bin civarında gerçekleşti. Bankalar tarafından gerçekleştirilen yüzde 0.98’luk faiz kampanyası ise ipotekli satışlardaki 10 aylık düşüşü sona erdirdi. Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35.3 oranında artış göstererek 47 bin 648 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 39.9 olarak gerçekleşti.

57 BİN YENİ KONUT

Toplam konut satışlarında, İstanbul 20 bin 547 konut satışı ve yüzde 17.2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 12 bin 78 konut satışı ve yüzde 10.1 pay ile Ankara, 6 bin 888 konut satışı ve yüzde 5.8 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 13 konut ile Hakkari ve Ardahan, 39 konut ile Bayburt oldu. İlk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25.6 artarak 57 bin oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 47.8 oldu.

FAİZ DÜŞÜŞÜ ETKİLİ

İkinci el konut satışları ise yüzde 19.6 artış göstererek 62 bin olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satışları da yüzde 7 artarken sektör temsilcileri bu yıl yabancıya satışta rekor geleceğini söylediler. Sektör temsilcileri hazirandaki artışta sektörün gerçekleştirdiği güç birliği kampanyasının etkili olduğunu, faizlerin yüzde 1’in altına inmesinin sektörü hareketlendirdiğini belirttiler.

YABANCI 6 AYDA 12 BİN EV ALDI

Yabancılara konut satışı 6 ayda 12 bine dayanırken satışların üçte biri Irak, Suudi Arabistan ve İran vatandaşlarına yapıldı. TÜİK verilerinden derlenen bilgiye göre, yabancılara konut satışı tüm hızıyla devam ederken, haziran ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 7 artışla 2 bin 60 oldu. Geçen yıl haziran ayında yabancılara bin 926 konut satışı yapılmıştı. Bu yılın ocak-haziran döneminde ise yabancılara konut satışı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23.1 artarak 11 bin 816’ya ulaştı. Haziran ayında en fazla konutu Iraklılar aldı. Iraklılar 315 adet konut alırken bu ülke vatandaşlarını 228 konut ile İranlılar izledi. İranlılar’ı ise 169 konutla Ruslar, 139 konutla Afganlılar ve 110 konutla Suudi Arabistanlılar takip etti.

Teşvikler kararsızları harekete geçirdi

Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Başkanı Feyzullah Yetgin: Hazirandaki artışta sektörün gerçekleştirdiği güç birliği kampanyası etkili oldu. Konut kredisi faizlerinin yüzde 1’in altına inmesi vatandaşı harekete geçirdi. Önümüzdeki süreçte, düşük faiz ortamının oluşması büyümeyi destekleyecek.

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (Konutder) Başkanı Altan Elmas: Vatandaş konutta harekete geçti, bankalar da faizi yüzde 1’in altına düşürmeli. Ayrıca yabancı yatırımcının ülkemize olan ilgisi her geçen gün artıyor. 2018 yılını rekor konut satışıyla kapatacağımızı düşünüyorum.

Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı: Düzenlenen kampanyanın, sektöre hem de ülke ekonomisine oluşturduğu katma değeri açıklanan haziran ayı konut satış rakamlarıyla gördük. Seçim akabinde istikrarın devam edecek olmasıyla beraber önümüzdeki dönemde satış rakamları artacak.

Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur: Konut satışlarındaki yüzde 22’lik artış yılbaşından bu yana en yüksek oran. Mayıs ayında açıklanan teşviklerin kararsızları hafekete geçirdiğini söyleyebiliriz. Nitekim hükümetin seçim öncesi aldığı ekonomik tedbirlerin, konut sektöründe yüzleri güldürdüğünü görüyoruz.

Fuzul Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Akbal: Hükümetin aldığı tedbirler ve teşvikler sonucu yüzde 20’nin üzerinde yükseliş görüyoruz. Konut satışlarını kuşkusuz artıracak bu tür teşviklerin sürmesini istiyoruz. Nitekim açıklanan teşvikler bekleyen talebi ve kararsızları harekete geçirmiş oldu.

Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt: Satışlardaki artış, yapılan kampanya ve desteklerin meyvelerini almaya başladığımızı gösteriyor. Özellikle konut kredilerinin düşürülmesinin çok önemli etkisi oldu. Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısının yüzde 25.6 artması bunu kanıtlıyor.

İnsay Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Çulhalık: Uzun zamandır böyle güzel bir tabloyla karşılaşmamıştık, ilk defa konut kredilerinin düşürülmesinin çok önemli etkisi oldu. Alınan kararlar konut sektörüne canlılık olarak yansımaya başladı, önümüzdeki dönemde bunun etkilerini daha çok hissedeceğiz.

Hasanoğlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Haluk Hasanoğlu: ‘Birlikten Güç Doğacak Türkiye Kazanacak’ kampanyası da konut satışlarını hızlandırdı. Ayrıac yabancıya satış yüzde 7 oranında arttı. Bu artış yabancı yatırımcının ülkemize olan ilgisinin bir göstergesi. Olumsuz algı çalışmaları başarısız oldu.

MİNT Yönetim Kurulu Başkanı Sefer Altıoğlu: Haziranda uygun fiyat sektörü hızlandırdı. Türk insanının konut sahibi olma arzusu güçlü şekilde devam ediyor, şartlar doğru olduğunda bu arzusunu realize ediyor. Türkiye’de talep sorunu yok. Şartlar sorunlu. Konut almak isteyenler faiz indirimini çok iyi değerlendirdi.