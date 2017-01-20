Konut satışlarında fiyatlar yüzde 25 inecek

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın (GYO) 15 Temmuz darbe girişiminden sonra hem konut satışlarının etkilenmemesi hem de ekonominin çarklarının dönmeye devam etmesi için 0.70 faiz ve 120 ay vade ile konut sahibi olma imkânı veren kampanyasında ikinci dönem başlıyor. Emlak Konut GYO, markalı konut geliştiricileri ve bankalar konut satışlarını hareketlendirmek amacıyla bir konsorsiyum içersine girdi. Edinilen bilgiye göre, bankalarla anlaşma sağlanarak şubat ayında başlayacak yeni kampanyada konutlar 240 ay vade ile satılacak. Yaklaşık 0.90 düzeyinde seyreden konut kredisi faizleri de Emlak Konut’un başlatacağı kampanyada 0.50 düzeyine çekilecek. Faizlerin yaklaşık 0.40 oranında azalması ise konut fiyatlarında yüzde 25’lik bir indirime denk geliyor. Bu da ev fiyatının 4’te 1’inin markalı konut firmaları tarafından karşılanacağı anlamına geliyor.

50 MİLYAR TL BEKLENİYOR

Şimdilik Emlak Konut ile gelir paylaşımı modeliyle yapılan projeleri kapsayacak kampanyada yaklaşık 15 bin konut ve işyerinin satılması planlanıyor. Bu da 15 milyarlık bir proje hacmini kapsıyor. Fakat bir önceki kampanyada olduğu gibi, firmaların satacağı konutlar sınırlı tutulacak. Ayrıntılar henüz netleşmese de bir önceki kampanyada olduğu gibi firmalara yüzde 20’lik kontenjan ayrılacağı öngörülüyor. Kampanyaya Emlak Konut dışındaki firmalar da katılırsa, satılacak konut sayısının 50 bini bulması öngörülüyor. Bu satıştan da yaklaşık 50 milyar TL’lik bir gelir elde edileceği öngörülüyor.

Emlak Konut Genel Müdürü Murat Kurum, “Ülkemizin Yarınlarına Güveniyoruz kampanyasıyla ağustos ayında 2 bin 547 adet bağımsız bölüm karşılığı 1 milyar 960 milyon TL değerinde satış gerçekleşti. Bir ayda ilk 7 ayın toplamı kadar satış yaptık” demişti.

2016’DA 7.3 MİLYARLIK SATIŞ YAPTI

Emlak Konut’un 2016’da sattığı bağımsız bölüm sayısı 10.053 oldu.

Bu satışlardan elde edilen hasılat tutarı 7 milyar 329 milyon lira.

Şirketin 2017 yılı için belirlediği hedef 8 milyar liralık satış

GYODER BAŞKANI AZİZ TORUN: Finansman maliyeti önemli

Emlak Konut’un başlatacağı kampanyaya Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) olarak olumlu bakıyoruz. 2005’lerde konut sahibi olmak isteyenler ortalama 5 yıllık vadelerle konut alıyorlardı. Son dönemde konutta vade süresi 10 yıla kadar çıktı. Avrupa’da konut almak isteyenler ise 30 yıla varan vadelerle konut sahibi olabiliyor. 10 yıl içerisinde hem enflasyon nedeniyle hem de projelerin değerinin artmasıyla konut fiyatları yükseldi. Fakat ödeme gücü aynı oranda yükselemedi. Planlanan kampanya yeni bir model olarak gözüküyor. Kampanyayla ödeme alternatiflerinin artırılması planlanıyor. Fakat burada önemli olan finansman maliyetinin ne olacağı. Üyelerimizle bu konu üzerinde çalışmalarımız devam ediyor.

KONUTDER BAŞKANI ÖMER FARUK ÇELIK: Orta gelirli vatandaşa ulaşılır

Sektör konut kredilerinde vadenin 20 yıla kadar uzatılmasını temenni ediyordu. Fakat bu finansmanı, firmaların tek başına karşılaması mümkün değil. Şu anda bankalarla görüşmeler devam ediyor. Bankalar konut kredilerinde vadeyi 20 yıla çekerse orta ve dar gelirli vatandaşlar borçlarını uzun vadeye yayarak daha kolay ev sahibi olabilecek. Bankacılık sektörüyle anlaşma sağlanırsa piyasa canlanır.

İNDER BAŞKANI NAZMİ DURBAKAYIM: Konutta 2017’nin ilk müjdeli haberi

Vatandaşlar, yurtdışında olduğu gibi küçük taksitlerle ev sahibi olmak istiyorlar. Eğer planlanan kampanya hayata geçerse, sektörde çok büyük canlılık yaşanır. Emlak Konut’un planladığı bu kampanyayı konut sektörü açısından 2017 yılının ilk müjdeli haberi olarak değerlendiriyorum.

ARTAŞ İNŞ. BŞK. SÜLEYMAN ÇETİNSAYA: Elinde döviz tutan konuta yönelir

20 yıl vadeyle konut satışının mümkün olduğunu düşünüyorum fakat firmalar bu finansmanı tek başına kaldıramazlar. Bu kampanya ev alma planlarını erteleyenleri harekete geçirecektir. Kampanya ile yatırımlarını yastık altında bekleten ya da elinde döviz tutan vatandaşlar konut alımına yönelecektir.”

KONUT SATIŞLARI 11 AYDA 1 MİLYONU AŞTI

TÜİK verilerine göre, geçen yıl ve 2016’nın 11 ayında gerçekleşen konut satışları

KONUT KREDİ MALİYETİ % 9 AZALDI

Konut kredisi faiz oranlarının son 1 yılda yüzde 1.07’lerden yüzde 0.88’lere gerilemesi, ev almak isteyen tüketicilerin kredi maliyetini yüzde 9 düşürdü. Halihazırda yüzde 0.88 oranla 10 yıl vadeli konut kredisi kullanmak mümkün. Faiz oranlarındaki düşüş nedeniyle 100 bin lira kredi çeken bir vatandaş, 1 yıl önceye kıyasla 15 bin lira daha az ödüyor. 2016 yılının ocak ayında alacağı konut için 10 yıl vadeli 100 bin lira tutarında kredi çeken bir tüketici toplamda 178 bin lira öderken, 2017 Ocak’ta rakam 162 bin liraya geriledi.

15 BİN LİRA DAHA AZ ÖDENİYOR

Habertürk