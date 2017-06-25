Körfez 109 milyon TL’lik Türk çikolatası yedi

İhracatta 35.3 milyon dolarla Irak ilk sırayı alırken, bu ülkeyi 17.1 milyon dolarla Suudi Arabistan, 14,7 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) izledi. Son dönemde Körfez ülkeleriyle sorun yaşayan Katar’a yönelik çikolata ihracatı ise geçen yıl 3,2 milyon dolar olarak gerçekleşti. Öte yandan geçen yıl toplam çikolata ithalatı 21,3 milyon dolar olurken, ithal çikolata miktarı 2,3 bin ton olarak gerçekleşti. Türkiye en çok çikolata ithalatını 2016›da 11,6 milyon dolarla Almanya›dan yaptı.