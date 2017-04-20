Körfez yatırımcısı için Türkiye cazibe merkezi
Expo Turkey by Qatar Fuarı’nda, yabancı yatırımcılara yatırımın önünü açan yasaları, teşvikleri anlattıklarını söyleyen Emlak Konut GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Yetim, Türkiye’nin yatırımcılar için cazibesini artırdığını kaydetti.
Türkiye ile Katar arasındaki iş ortaklığını daha hacimli hale getirmek için Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen Expo Turkey By Qatar Fuarı’na katılan Emlak Konut GYO, Körfez ve Orta Doğu bölgesinden birçok yatırımcıya projelerini anlattı. Emlak Konut GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Yetim “Fuar süresince Körfez ve Orta Doğu ülkeleri yatırımcılarıyla yaptığımız görüşmelerde mütekabiliyet gerekmeksizin yabancı yatırımcıların gayrimenkul yatırımı yapmasının önünü açan yasalarımızı, devlet teşvikleriyle hazırlanan KDV indirimlerimizi ve yabancı yatırımcıya vatandaşlık yolunun açılması gibi hayata geçen devlet destekli düzenlemeleri anlatma fırsatı bulduk” dedi. Türkiye’nin özellikle Körfez ve Orta Doğu ülkeleri başta olmak üzere yabancı yatırımcılar için cazibesini artırdığına değinen Yetim, şunları söyledi:
ÇOK VERİMLİ BİR FUAR
“Bizler de bu cazibeyle global arenada rekabet gücü yüksek olan İstanbul’un, marka değerini daha da artırmak için çalışmalarımıza bu doğrultuda yön veriyoruz. Bu bağlamda projelerimizi hayata geçirirken sosyal hayat, ulaşım ve ekonomik sürdürülebilirlik felsefesini göz önünde bulundururken hem kültürel kimliğimizi korumaya hem de teknolojik gelişmeleri projelerimize kanalize etmeye özen gösteriyoruz. Emlak Konut olarak dışa açılmanın hem sektörümüz hem de ülkemizin birçok birimi için çok önemli olduğunun bilincindeyiz. Bu doğrultuda kendimizi ve ülkemizi temsil edebileceğimiz platformlarda yer almaya gayret gösteriyoruz. Expo Turkey by Qatar Fuarı da bunlardan biriydi. Tüm katılımcı firmalarımızın çok verimli bir fuar dönemi geçirdiğini düşünüyorum. İnşallah rakamlara da olumlu yansıyacak şekilde gerek sektörümüzde gerekse turizm, sağlık, mobilya, teknoloji gibi alanlarda da çok hızlı geri dönüşler alacağımıza inanıyoruz. Bundan sonra da böyle platformlarda yer almaya devam edip her zaman olduğu gibi milli bilincimiz ve sorumluluğumuz ile çıtamızı daha da yukarıya çıkarmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”
Katar’la işbirliği fırsatları kuvvetlendi
Ertan Yetim, fuarın iki ülkenin Körfez bölgesindeki diğer ülkelere yatırım ve iş birliği fırsatlarını kuvvetlendirdiğini belirterek, son dönemde yabancı ülke vatandaşlarına gayrimenkul satışını kolaylaştıran yasal düzenlemelerin kapsamının genişletilmesi sonrası Türkiye’de artan yatırım fırsatlarına dikkati çekti. Kişi başına düşen milli gelirde dünyanın en zengin ülkesi olan Katar ile Türkiye’nin ticaret ağının artması yönünde çalışmaların devam etmesi gerektiğini belirten Yetim “Son zamanlarda ülkemizde artan Katar kaynaklı
yatırımlarla ve diplomatik yakınlıkla beraber Expo Turkey By Qatar fuarı hem Emlak Konut olarak bizler için hem de diğer Türk yatırımcı firmalar için ayrı bir önem teşkil ediyor. Özellikle Katar’ın en çok yatırım yaptığı dördüncü ülkenin Türkiye olduğu gerçeğini düşününce iki ülke arasındaki ilişkiler farklı bir boyut kazanıyor” dedi.
‘Türkler’e daha fazla rol vermek istiyoruz’
Expo Turkey by Qatar organizasyonu kapsamında Türkiye-Katar Sektör Liderleri Zirvesi’nde konuşan Katar Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Mohamed Bin Ahmed Bin Towar, Katar’ın, 20 milyar dolar olan Türkiye’deki yatırımlarının artışa doğru meyil gösterdiğini belirterek, “Türk şirketlerine, Katar’daki altyapı projelerinde daha fazla rol vermek istiyoruz” dedi. Towar, Türk şirketlerinin, Katar’da önemli projelere imza attıklarını ve ülkenin kalkınmasına katkı sağladıklarını vurgulayarak, “Şu ana kadar 18 milyar dolarlık rakam söz konusu. Bu daha da artacaktır” dedi.
Teknik Yapı 3 projesini görücüye çıkardı
Katar Expo Fuarı’na devam eden ve satışa sunacağı yeni projeleriyle katılan Teknik Yapı, 3 projesinin ön lansmanını Katar’da yaptı. Yeni projelerinin ikisinin Anadolu yakasında, diğerinin Avrupa yakasında yer aldığını belirten Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Durbakayım, projeler hakkında şu bilgileri verdi: “Maltepe ve Kartal’da toplam 750 milyon TL yatırım değerinde 2 proje yapıyoruz. Maltepe’de 35 katlı bir kuleden oluşan proje, tamamı ofis 324 bölümden oluşuyor. Kartal Projesi, 1’i konut, 2’si ofis olmak üzere toplam 3 bloktan meydana geliyor. 35 katlı kulede 363 daire yer alıyor. Bahçeşehir’de yer alan 80 milyon TL değerindeki Yıldızlı bahçe projemiz ise 16 katlı tek kulesindeki 34 ayrı tipten oluşan 104 adet daireden oluşacak.”
Vatandaşlık hakkı ilgiyi arttırdı
Kalkavan Yapı-Hasan Sever İnşaat ve Gül Yapı ortaklığıyla Zeytinburnu sahilinde 3 milyar liralık yatırımla hayata geçirilen ‘Yedi Mavi’, Expo Turkey by Qatar Fuarı’nda yerini aldı. Stand ziyaretçilerine Türkiye’de yatırım yapmanın önemini anlattıklarını vurgulayan Kalkavan Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Nazım Kalkavan “Yabancı yatırımcılara tanınan vatandaşlık hakkı ile birlikte özellikle İstanbul’daki markalı konut projelerine olan ilginin arttığını görüyoruz” dedi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.