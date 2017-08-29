Koruyucu aileye emeklilik hakkı

Kimsesiz çocukların yuva sıcaklığına kavuşması için devam eden koruyucu aile sisteminin yaygınlaşması amacıyla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, sağladığı çok sayıda maddi desteğin yanına emeklilik hakkını da getirdi. Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü verilerine göre, 4 bin 387 koruyucu aile yanında 5 bin 323 çocuğun bakımı gerçekleştiriliyor. Bakanlık, koruyucu ailelerde emekliliğe esas sosyal güvencesi bulunmayan ebeveynlerin sigorta primlerini karşılayarak, emekli olmasına imkan tanıyor. Uygulamada, bu durumdaki ebeveyn, bir asgari ücret tutarı üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında isteğe bağlı sigortasını yaptırarak ödeme belgesini ibraz ederse, primleri aylık ödemelere eklenerek, bakanlığın aileye gönderdiği ödenekten karşılanıyor.

Bakanlık, koruyucu aile yanına yerleştirilen çocukların bakım, eğitim ve yerleştirilmelerine ilişkin harcamalarına karşılık, talepte bulanan ailelere çocuk başına aylık net ödeme de gerçekleştiriyor.

1.154 TL’LİK DESTEK

Bu ödeme, çocukların yaş grupları, eğitim durumları gibi kıstaslar dikkate alınarak, 2017 yılı için aylık 527 liradan bin 154 liraya kadar çıkıyor. Maddi destek, engelli çocuklar söz konusu olduğunda yüzde 50 kadar artırılıyor. Ayrıca koruyucu aile hizmeti kapsamında okula devam eden veya öğrenimini sürdüremeyen çocuklara, kuruluş bakımındaki çocuklara verilen miktarlar üzerinden harçlık ödeniyor. Mevzuata göre, her öğretim yılı başında koruyucu aile yanındaki çocuğun eğitim masrafları için aileye ödenen miktar, bir defaya mahsus üç katı oranında artırılarak veriliyor.

HER AY PEŞİN ÖDEME

Nisan ve ekimde ise çocukların yıllık giyim masrafları karşılığı olarak, bakım ücreti iki katı artırılarak ödeniyor.Koruyucu aile yanına yerleştirilen çocuklar için giderlerinin karşılanması amacıyla yapılan aylık bakım ödemeleri, her ayın yedisine kadar peşin olarak gerçekleştiriliyor. Çocukların sağlık harcamasını SGK karşılıyor.

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