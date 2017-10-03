Küresel KOBİ’ye 2 milyonluk destek

Sabah'ın haberine göre Türkiye'deki şirketlerin yurtdışında markalaşmasını hedefleyen Turquality programında KOBİ'lere yönelik fırsatlar arttı. Genellikle büyük ölçekli şirketlere verilen desteklerden artık KOBİ'ler de rahatlıkla yararlanabiliyor. Markasını yurtdışına açmak isteyen şirketler için bu konuda altyapı oluşturma amaçlı 5 yıllık danışmanlık desteği söz konusu. 5 yıldan sonra da ihracat yaptığı hedef pazarlara yönelik danışmanlık destekleri devam ediyor. Bu konuda yıllık verilen desteklerin miktarı ise 2 milyon TL'yi buluyor. Turquality araştırmalarıyla öne çıkan Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Progroup Yönetim Kurulu Başkanı Salim Çam, şirketlerin çoğunun bu desteklerden habersiz olduğuna vurgu yaptı. Çam, "Bazı KOBİ'ler bu desteklere ulaşmanın zor olduğunu düşünüyor" dedi. Şu an 149 firmanın 159 markasının Turquality Destek Programı'ndan faydalandığını kaydeden Salim Çam, "Turquality ilk çıkışı parekende sektörü ağırlıklıydı. Şimdi hemen hemen tüm sektörler kapsamda. KOBİ'ler de radara girdi. Marka olabilmek için vizyoner kültür gerekir. Bu kültür kodunu yayamazsak dünya çapında marka olmakta zorlanırız. Bu konuda motivasyon sahibi KOBİ'ler şçin çok sayıda destek ve teşvik bulunuyor" diye konuştu.

YENİ DÜZENLEMELER GELDİ

Destekle ilgili yeni tebliğin de yayınlandığını dile getiren Çam, "Turquality Programı kapsamında kuruluşlar açıldıkları her yeni pazar için aldıkları desteklerden 5 yıl süresince yararlanacak" dedi.

İŞTE DEĞİŞEN MADDELER

- Depolama hizmetlerine ilişkin giderlere teşvik verilecek.

- Yurtdışı fuar desteğinde ülke kriteri aranmayacak.

- Ürün geliştirme konusunda istihdam edilecek mühendis giderleri desteklenecek.

- Ürün teşhir seralarının kira giderleri, desteklenecek.

- İlaç sektörüne yönelik ruhsatlandırma ve klinik test giderleri desteklenecek.

- Firmalar aynı zamanda Türkiye Ticaret Merkezleri ve Küresel Tedarik Zinciri desteklerinden de faydalanabilecek.