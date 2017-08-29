Küresel piyasalarda artan risk algısıyla dolar düştü, altın 10 ayın zirvesine yükseldi

Kuzey Kore'nin füze denemesinin ardından küresel piyasalarda artan risk algısı ile güne yükselişle başlayan dolar/TL, yeniden düşüşe geçti.

Kur, öğleden sonra 3,44 seviyesinin altına indi.

Kuzey Kore, ABD Başkanı Donald Trump'ın sert uyarılarına ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) kararlarına rağmen yeni bir balistik füze denemesi daha gerçekleştirdi. Japonya, Kuzey Kore'nin yeni balistik füze denemesi yaptığını ve füzenin Japonya'nın üzerinden geçtiğini duyurdu.

Füze denemesinin ardından piyasalarda jeopolitik risk algısının yükseldiği ve doların gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında yükselişe geçtiği görülürken, güvenli liman olarak görülen altına olan talebin de artması dikkati çekti.

Uzmanlar, Kuzey Kore'nin füze denemeleri ile ilgili haber ve açıklamaların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını belirterek, dolar/TL'nin 3,4390 seviyesinin destek, 3,4800 ve 3,5000 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu ifade etti.

Euro/TL 4,1397'den işlem görüyor. Euro/dolar paritesi, Kuzey Kore'nin Japonya üzerinden balistik füze atışında bulunmasının ardından 2015 yılının ocak ayından beri ilk kez 1,20 seviyesinin üzerine çıktı.

Altın 10 ayın zirvesinde

Altının ons fiyatı, 1.322,5 dolar ile Kasım 2016'dan bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Dün 1.291,05 dolardan 1.312,4 dolara kadar yükselen altının ons fiyatı, bugün 1.322,51 dolar ile Kasım 2016'dan bu yana en yüksek seviyesini gördü. Saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,9 değer kazanan ons altın 1.321,9 dolardan alıcı buluyor.