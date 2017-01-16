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Kurtulmuş'tan 'dolar' açıklaması: Kurlardaki dalgalanma manipülasyon

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, döviz kurundaki dalgalanmayla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un AHaber'e gündeme dair açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş dolar kurundaki dalgalanmayla ilgili olarak, "Lafı dolaştırmadan söyleyeyim; kurlardaki dalgalanma manipülasyon. Türkiye ekonomisinin makro verilerinde bir olumsuzluk söz konusu değil. Merkez Bankasının tedbirler noktasında araçları var. Yapısal bir sıkıntı olsa onu söylerdik. Böyle bir şey yok. Spekülasyonlardan kaynaklanan bu durumda siyaset yoluna etkin bir şekilde devam ettikçe kurdaki dalgalanmada değişiklik olur. Önümüzdeki haftalarda kurun normal seviyelere geleceğini düşünüyorum"
 
KURDAKİ DALGALANMA NE KADAR SÜRER?
 
Kurtulmuş, şöyle devam etti: "Bu bir kere suni bir durum. Suni de olsa enflasyon ve büyüme hedeflerini etkileyecek bir durum. Türkiye'de cazibe merkezleri olan illerle ilgili kararlar alındı. Aslolan biz üretimdeki gücümüzü artırdıkça bu durum geçecektir. Türkiye bunu aşacak güçtedir"
 

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