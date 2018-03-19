Kuşadası’nda yamaç paraşütü için deneme uçuşları başladı

Kuşadası Ticaret Odası’nın da desteklediğiTürk Hava Kurumu Kuşadası Şubesi ve SHAK (Kuşadası Sivil Havacılık Kulübü) öncülüğünde, Türk Hava Kurumu Pilotları tarafından Kuşadası’nda deneme uçuşları başladı.Türk Hava Kurumu pilotlarının Kuşadası’na gelerek yaptıkları incelemeler sonucunda belirlenen noktalardan biri olan Güzelçamlı Delibaş Dağı’ndan Kuşadası ve Güzelçamlı’nın muhteşem havası ve manzarası eşliğinde gerçekleşen deneme uçuşları sonucunda, Türkiye’nin konusunda en iyi pilotları, bölgenin uçuş için mükemmel olduğu konusunda görüş birliğine vararakbölgenin, yamaç paraşütü için gerekli hazırlıklar tamamlandığı takdirde, bu sezona yetiştirilebileceğini söyledi.

Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan; turizm çeşitliliği açısından Kuşadası bölgesiiçin çok önemli olan yamaç paraşütü aktivitesinive bu konuda öncülük eden Türk Hava Kurumu Kuşadası Şubesi veSHAK’ı (Kuşadası Sivil Havacılık Kulübü) ilk günden itibaren desteklerini belirterek yöneticilerini tebrik etti veKuşadası’na artı değer katacak her türlü oluşumun yanında ve destekçisi olacaklarını söyledi.

Akdoğan; Kuşadası’nın tanıtımına çok önem verdiklerini her fırsatta dile getirdiğine değindi ve Kuşadası’nda yamaç paraşütünün, Kuşadası bölgesinin güzelliklerini tanımada ve tanıtmada büyük rol oynayacağını söyledi. Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan; takipçi sayısı milyona yaklaşan Kuşadası Güvercin isimli sosyal medya sayfalarından, yamaç paraşütü deneme uçuşlarında yaşanan güzellikleri anlatan bir de video hazırlatarak yayınladıklarını belirtti ve “sadece yamaç paraşütü yapmak için de ilçemize turist geleceğine inanıyoruz. Onun için tanıtımını şimdiden yapmaya başladık. Umarım tüm prosedürler en kısa zamanda tamamlanır ve yamaç paraşütü ilçemizde aktif hale gelerek, yaklaşan sezona yetişir” dedi.

Kuşadası Ticaret Odası tarafından, Kuşadası’nın tanıtımına yönelik hazırlatılarak sosyal medya hesaplarında paylaşılan 32. video olan Yamaç Paraşütü videosu, yayına ilk girdiği andan itibaren büyük beğeni aldı.