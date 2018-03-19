Kuveyt Uluslararası Havalimanı'nın ihalesini Türk şirketi kazandı

Mafa, Cengiz Holding'in inşa ettiği Kuveyt Uluslararası Havalimanı yeni terminal binasında ekonomi basını temsilcileriyle bir araya geldi.

Cengiz Holding Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Cengiz'in katılımıyla düzenlenen toplantıda terminal projesine ilişkin bilgiler veren Mafa, gelinen noktada Cengiz Holding'in havalimanı projeleri konusunda uzmanlaştığını söyledi.

Kuveyt'in son yıllarda altyapı faaliyetlerine önemli harcamalar yaptığını anlatan Mafa, Cengiz İnşaat'ın Kuveyt'teki ilk projesi olan Kuveyt Uluslararası Havalimanı'nın yeni terminal binasını mayıs ayı içinde Kuveytli yetkililere teslim edeceklerini söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük yatırımı olan İstanbul Yeni Havalimanı'nın, daha tamamlanmadan Türkiye'ye 450 milyon dolarlık proje kazandırdığını belirten Mafa, şöyle konuştu:

"Kuveyt Uluslararası Havalimanı'nın 6 milyon yolcu kapasitesinin iki kat üzerine çıkmasının ardından Kuveyt hükümeti sorunu çözmek için harekete geçti. Türkiye'de yeni havalimanı inşaatını gezen Kuveytli yetkililer, konsorsiyum lideri Cengiz İnşaat'ın yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirdiği havalimanı projelerini inceleyerek ihaleye davet etti. Cengiz İnşaat olarak yabancı firmaların da katıldığı havalimanı ihalesini en uygun teklifi vererek, 200 milyon dolara kazandık. 2016 yılının sonunda yapımına başlanan havalimanını rekor sayılabilecek sürede tasarım dahil 15 ayda teslim aşamasına geldi, daha sonra gelen ilave talepleri de hayata geçiren Cengiz İnşaat projeyi 21 ayda tamamladı.

Havalimanının bu kadar kısa sürede ve yüksek kalitede yapıldığını gören Kuveyt hükümeti, bu projeyi referans alarak firmayı yeni ihalelere davet etti. Cengiz İnşaat, yeni kurulacak kentin altyapı ihalesini 160 milyon dolara, 4 kilometre uzunluğunda, 1 adet alt geçit ve 1 adet köprülü kavşak içeren otoyol ihalesini de 90 milyon dolara kazandı."

- "Ordu-Giresun Havalimanı'nı ve Irak Erbil Havalimanı da bu işimize referans oldu"

Mafa, Kuveyt'te Limak İnşaat'ın inşa edeceği yeni havalimanının 4-6 sene arasında bir sürede tamamlanmasının öngörüldüğünü hatırlatarak, bu süre içinde yeni terminal binasının hızla devreye alınmasının önemine işaret etti.

Dünya standartlarında bir terminal binası inşa ettiklerini belirten Mafa, "Kuveyt Uluslararası Havalimanı'ndan uluslararası uçuş standartları gereği ABD'ye uçuş yapılamıyor. Yeni terminal binasını teslim ettiğimizde Kuveyt'ten ABD'ye seferlerin düzenlenmesinin önünde bir engel kalmayacak." dedi.

Toplam 4,5 milyon yolcu kapasiteli yeni terminalin Kuveytli yetkililer tarafından ilk projelendirildiğinde, 80 bin metrekare olarak planlandığını belirten Mafa, "Cengiz İnşaat'ın havalimanı projelerindeki deneyimleri sayesinde aynı kapasiteye 56 bin metrekarelik terminal binasıyla hizmet verecek şekilde revize edildi. Yani 24 bin metrekare tasarruf ettirdik." bilgisini verdi.

Cengiz İnşaat'ın hızından ve inşa kalitesinden çok etkilenen Kuveytlilerin öncelikle destek terminali olarak düşünülen projeyi kalıcı terminal (Terminal 4) olarak değiştirdiğini aktaran Mafa, ayrıca havalimanında planlanan VIP Terminali için de ülke yetkililerinin yine Cengiz İnşaat ile çalışmak istediklerini belirttiklerini söyledi.

Bu konudaki görüşmelerin devam ettiğini anlatan Mafa, "Daha önce yaptığımız Avrupa'nın tamamı deniz üzerinde kurulu tek havalimanı Ordu-Giresun Havalimanı'nı ve Irak Erbil Havalimanı da bu işimize referans oldu." diye konuştu.

- "Mühendislik ihraç eder duruma geldik"

Kuveyt havalimanının mühendislik ve proje aşamasında Türk mühendislerinin imzası olduğunu anlatan Mafa, Türkiye'nin artık teknoloji ve mühendislik hizmeti ihraç eder konuma geldiğini belirtti.

Mafa, şunları kaydetti:

"Türk müteahhitlerinin yurt dışında yaptığı en büyük baraj projesi olan Azerbaycan'daki Şemkirçay Barajı Türk mühendisleri tarafından projelendirildi. Daha sonra Bosna Hersek'teki otoyol projemizde Türk mühendislerimiz çalıştı. Kısa bir süre öncesine kadar mühendislik hizmeti satın alıyorduk. Şimdi mühendislik ihraç eder duruma geldik.

Kuveyt'te havalimanı yapımı sırasında 100 mühendis çalıştı. Bunların 90'ı Türkiye'den geldi. Bin 800 işçinin de yüzde 60'ını Türkiye'den getirdik. Terminal binasının özel çatı ve cephe sistemleri, sabit uçuş köprüleri, özel tasarımlı tavan kaplamaları gibi kritik ürünler tüm mühendislik çözüm ve çalışmaları ile birlikte Türkiye'den temin edildi. Türk mühendisinin yanı sıra Türk işçisinin disiplini de dünya tarafından öğrenildi."

- "Şeyhlerin yolu' projesiyle Cengiz İnşaat olarak, önemli bir adım atmış olacağız"

Ömer Mafa, Cengiz İnşaat'ın, Kuveyt İskan Bakanlığı tarafından finanse edilen ve 12 bölge olarak ihaleye sunulan yeni yerleşim yeri altyapısı projesinde 2 bölgenin ihalesini aldığını söyledi.

Mafa, "Bu proje kapsamında yerleşim biriminin tüm şehir içi yolları, aydınlatma, araç park alanları, trafo merkezleri ile bölgelerin elektrik, temiz su, pis su ve telefon şebekesi gibi şehir altyapısı çalışmalarını tamamlayacağız." dedi.

Kuveyt'in ileri gelen ailelerinin ikamet ettiği Kral Fahd Bin Abdul Aziz Yolu ile 5. Çevre Yolu kesiminde ulaşımın daha hızlı ve güvenli olmasını sağlamak için projelendirilen RA-258 kod adlı 4 kilometre uzunluğundaki 1 adet alt geçit ve 1 adet köprülü kavşak içeren yol ihalesinin de 90 milyon dolarlık bütçesi ile Cengiz İnşaat'ın Kuveyt'teki yeni inşaat projesi olarak hedef tahtasına alındığını bildiren Mafa, açıklamalarını, "Bu yılın mart ayı sonunda anlaşma imza aşamasına geçilmesi beklenen 'Şeyhlerin yolu' projesiyle Cengiz İnşaat olarak, Kuveyt'in imarında yine önemli bir adım daha atmış olacağız." diye tamamladı.