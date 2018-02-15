Son Dakika Haberleri 15

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Litecoin "karanlık ağ"da en yaygın ikinci para birimi oldu

Litecoin, ağırlıklı olarak yasadışı ticaretin yapıldığı 'karanlık ağ'da (Dark Web) kullanılan en yaygın ikinci para birimi oldu.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İnternet güvenliği firması Recorded Future tarafından yayınlanan rapora göre, "karanlık ağ"da yer alan satıcıların yüzde 30´u Litecoin´i bir ödeme aracı olarak kabul ediyor. Rapora göre, Litecoin, Bitcoin´den sonra karanlık ağ´da en yaygın kullanılan para birimi oldu.
 
Raporda, Bitcoin´in karanlık ağ hakimiyetinin devam ettiği ve ikinci yaygın birim olan Litecoin´i, satıcıların yüzde beşinin kabul ettiği Dash´in ise üçüncü en yaygın birim olduğunu gösterdi.
 
Raporda, "Bitcoin, karanlık ağ´da tüm satıcılar tarafından kabul edildiği için standart olarak kalmaya devam ediyor; ancak, Litecoin, tedarikçilerin yüzde 30'u tarafından alternatif bir ödeme yöntemleri olarak tercih edilmesiyle ikinci en popüler para birimi olarak ortaya çıktı. Dash ise, Litecoin'i piyasanın yüzde 20'siyle yakından izliyor" denildi.
 
Rapora göre, karanlık ağ kullanıcıları Brtcoin'in işlem ücretlerinin yüksek olması ve bu nedenle kâr kaybına yol açması nedeniyle farklı kripto paralar kullanmaya başladılar.
 
Recorded Future ayrıca, kripto para yatırımcılarını, Litecoin´in kısa bir süre içinde siber saldırıların hedefi haline gelebileceği konusunda uyardı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kahraman Mehmetçik 6. gözlem merkezi için İdlib’e konuşlandı

Kahraman Mehmetçik 6. gözlem merkezi için İdlib’e konuşlandı

H'A'v takımı da Afrin'de

H'A'v takımı da Afrin'de

Emir Saadettin Köpek'in kim olduğu ortaya çıktı?

Emir Saadettin Köpek'in kim olduğu ortaya çıktı?

İşte o zor anlar

İşte o zor anlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA