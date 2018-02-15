İnternet güvenliği firması Recorded Future tarafından yayınlanan rapora göre, "karanlık ağ"da yer alan satıcıların yüzde 30´u Litecoin´i bir ödeme aracı olarak kabul ediyor. Rapora göre, Litecoin, Bitcoin´den sonra karanlık ağ´da en yaygın kullanılan para birimi oldu.

Raporda, Bitcoin´in karanlık ağ hakimiyetinin devam ettiği ve ikinci yaygın birim olan Litecoin´i, satıcıların yüzde beşinin kabul ettiği Dash´in ise üçüncü en yaygın birim olduğunu gösterdi.

Raporda, "Bitcoin, karanlık ağ´da tüm satıcılar tarafından kabul edildiği için standart olarak kalmaya devam ediyor; ancak, Litecoin, tedarikçilerin yüzde 30'u tarafından alternatif bir ödeme yöntemleri olarak tercih edilmesiyle ikinci en popüler para birimi olarak ortaya çıktı. Dash ise, Litecoin'i piyasanın yüzde 20'siyle yakından izliyor" denildi.

Rapora göre, karanlık ağ kullanıcıları Brtcoin'in işlem ücretlerinin yüksek olması ve bu nedenle kâr kaybına yol açması nedeniyle farklı kripto paralar kullanmaya başladılar.

Recorded Future ayrıca, kripto para yatırımcılarını, Litecoin´in kısa bir süre içinde siber saldırıların hedefi haline gelebileceği konusunda uyardı.