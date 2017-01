Lojistikte anahtar teslim modeli aldığı ürünü mağazaya kadar taşıyor

KAZANDIĞIMIZ HERŞEYİ BİZE BU ÜLKE VERDİ

Dünyayı lojistik anlamında Türkiye’den yönetmek zor oluyor mu? Merkezinizi Avrupa’ya ya da başka bir ülkeye taşıma hedefiniz var mı?

Böyle bir hedefimiz ya da fikrimiz kesinlikle yok. Aksine, ben bu ülkede doğdum, Türkiye’nin bir vatandaşı olmaktan ve bu topraklarda yaşıyor olmaktan gurur duyuyorum. Ben yaşadığım sürece Barsan Global Lojistik dünyanın bir numaralı lojistik şirketi olsa da merkezimiz her zaman Türkiye ve İstanbul olacaktır. Bunu şundan dolayı söylüyorum; bugün kazandığım her şeyi, geldiğim noktayı bana bu ülke sağladı. Merkezimizi başka bir ülkeye taşımak şöyle dursun, Barsan Global Lojistik dünyanın tanıdığı, bildiği en büyük Türk markası olduğu gün, bizim yaşayacağımız gurur bize fazlasıyla yeter. Barsan Global Lojistik’e bağlı her araç, her konteyner Türk markası olarak dünyayı adım adım dolaşmaya devam edecek. Bunun kıvancını da sadece ben ve şirketim değil, Türkiye yaşayacak.