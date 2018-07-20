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Lüks taksiler yollarda

İstanbul’da 1 Haziran’dan itibaren ‘üst-orta’ olarak kabul edilen (D) ve lüks olarak bilinen (E) segmenti taksi dönemi başladı.

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Trafiğe çıkmaya başlayan yeni taksiler, artık turkuaz ve siyah renkli olacak. İstanbul’da kayıtlı toplam 17 bin 395 sarı taksi var. Ayrıca iTaksi’ye geçiş yapan 4 bin 85 adedi sarı, 39 adedi turkuaz, 22 adedi siyah olmak üzere toplam 4 bin 146 taksi bulunuyor. Belediye kararına göre, ticari taksilere ruhsat yenileme veya araç sahibi değişikliklerinde en az turkuaz renkli ve D segmenti olması şartı getirildi. Yeni karara göre, İstanbul trafiğinde 0-2 yaş aralığında olmak koşuluyla sadece D ve E segmenti araçlar ticari taksi olarak kullanılabilecek. Ayrıca sarı taksiler için 5 yaş olan değiştirme şartı, turkuaz ve siyah taksi sınıflarına geçiş yapan taşımacılara 8, elektrikli olanlara ise 10 yaş olarak uygulanacak.

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