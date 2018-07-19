Maden seferberliği
Geçtiğimiz yıl temeli atılan ‘Milli Enerji ve Maden Politikası’ çerçevesinde yeni bir hamle daha başlıyor. Enerji Bakanlığı toplam 616 adet maden sahasını ihale yoluyla aramalara açmak için yatırımcılara çağrı yaptı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, hukuki durumları sona eren toplam 600 adet maden sahası ile 13 adet küçük alan maden sahasını ihale yoluyla aramalara açacak. Böylece, toplam 616 adet maden sahası ihale yoluyla aramalara açılacak.
NADİR METALLER VAR
Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yer alan iki ayrı ilana göre, söz konusu grupların karşılık geldiği maden kaynakları arasında kömür, nadir metaller, radyoaktif mineraller, değerli metaller ve inşaat malzemelerinde kullanılan madenler de yer alıyor. Aramalara açılacak toplam 600 maden sahasının koordinat dökümleri, alanlarını ve ihale tarihlerini içeren listeler, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilecek. İlanlara göre, 16 adet küçük alan maden sahası ihalesi ise mücavirindeki ruhsat sahipleri arasında 7 Ağustos’ta yapılacak.
İNTERNETTEN YAYIN
Küçük alan olarak belirlenen sahaların ili, maden grubu, koordinat dökümleri, alanı, taban ihale bedeli, ihale tarihi ve saati ile ihaleye katılabilecek ihalelik alan mücavirindeki ruhsat sahiplerinin isimlerini içeren listeler, aynı internet sayfasında en az 15 gün önce ilan edilecek.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın ilanlarında belirtilen maden grupları arasında mermer, traverten, granit, andezit, bazalt, altın, gümüş de bulunuyor. Diğer madenler şöyle: platin, bakır, kurşun, çinko, demir, pirit, manganez, krom, civa, antimuan, arsenik, molibden, tungsten, uranyum, toryum, radyum, safir, yakut, beril, zümrüt, morganit, akuvamarin, heliodor, aleksandirit, agat, oniks, sardoniks, jasp, karnolin, heliotrop, kantaşı, krizopras, opal, kuvars kristalleri, turmalin, topaz, aytaşı, turkuaz, spodümen, kehribar, lazurit, oltutaşı, diopsit, amozonit, lületaşı, labrodorit, epidot, spinel, jadeit, yeşim, rodokrozit, granat minarelleri, diaspor kristalleri, kemererit.
YENi DÖNEMDE ENERJiDE 3 ÖNCELiK
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bakanlığın yeni dönemdeki çalışmaları ve önceliklerini değerlendirdi. Dönmez, yeni dönemde enerji sektöründe belirledikleri üç öncelik olduğunu ifade ederek, “Bunlar finansal sürdürülebilirlik, politik sürdürülebilirlik ve katılımcılık. Fakat zamana ve şartlara bağlı olarak bu öncelikleri artırabiliriz” dedi. Yeni sisteme geçilmesiyle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bünyesinde de bazı değişimlerin yaşandığını hatırlatan Dönmez, bu kapsamda Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’nün Enerji İşleri Genel Müdürlüğü ile birleştirilerek, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği gibi ana konuların, arz güvenliği ve enerji politikalarıyla entegre edildiğini kaydetti.
ENERJİ KONFERANSI YAPILACAK
Türkiye’de bugün enerji arz güvenliği sorununun bulunmamasının elini taşın altına koymuş yatırımcılar sayesinde olduğunu belirten Dönmez, şunları kaydetti: “Yatırım ve yatırımcıların devamlılığı çok önemli. Açıkçası piyasaya güvenin temeli de budur. Politik sürdürülebilirlik açısından Milli Enerji ve Maden politikamızı devam ettireceğiz. Yani Ar-Ge, teknoloji, nükleer, yerlilik, yerli ve yenilebilir kaynaklar bizler için önemli olacak. Arz güvenliği ve öngörülebilir bir piyasa yapısı hedeflerimiz aynı şekilde sürecek. Kurumsal yapılanmalar olgunlaştırılacak. Serbest piyasanın teminatı bağımsız bir Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu bizler için önemli olmaya devam edecek.” Yeni dönemde yapacakları toplantılarla sektörün paydaşlarıyla bir araya gelmeyi sürdüreceklerini dile getiren Dönmez, “Sonbahar aylarında sektörde ilk kez ‘Enerji Tüketici Konferansı’ düzenlemeyi planlıyoruz. Katılımcılık noktasında gerek Bakanlığımızın çalışanları, gerek sektörle bizleri daha çok bir arada göreceksiniz” dedi.
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