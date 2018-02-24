Mafya kripto paralarla aklanıyor
Uluslararası yasa dışı faaliyetlerin finansmanında her yıl yaklaşık 3.4 ila 4.5 milyar Euro’luk kara paranın kripto para birimleri üzerinden aklandığı tahmin edilirken, Avrupa Polis Teşkilatı (Europol), söz konusu karanlık trafiği durdurmanın yollarını arıyor.
Merkezi Hollanda’da bulunan Europol’dan yapılan açıklamada, sanal para birimlerinin, temel özelliklerinin para aklama faaliyetleri açısından cazip bulunması nedeniyle otoritelerin odak noktasında yer aldığı belirtilerek, “Bu paraların, küresel kullanıma elverişli, emniyetli ve geri çevrilemez transferlere izin veriyor olması, özellikle gerçek kimliklerini gizlemek isteyenlere düşük maliyetli, hızlı uluslararası transfer imkan tanıması, bu özelliklerin arasında yer alıyor” denildi.
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