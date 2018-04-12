Makedonya Cumhurbaşkanı Ivanov: Devlet kripto paralar ile artık zorlanmaktadır

Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov, yerel düzeye bakıldığı zaman bir takım piyasaların görüldüğünü belirterek, "Bütün bunların ulusal devletlerin ekonomisinin altını oyduğunu görmekteyiz. Dijital bankalar için de aynı şey söz konusudur. Devlet kripto paralar ile artık zorlanmaktadır." dedi.

Ivanov, Marmara Vakfı tarafından düzenlenen 21. Avrasya Ekonomi Zirvesi'nin "Çağımızın İkilemi-Teknoloji/Politika" başlıklı "Cumhurbaşkanları Oturumu"nda yaptığı konuşmada, teknolojiyle toplumlar arasındaki çelişkiyi tartışmanın da bir görev olduğunu söyledi.

Bir medeniyetin karşı karşıya geldiği zorluklar ne kadar büyük olursa, o kadar yaratıcı cevaplar üretebildiğini dile getiren Ivanov, 4. Sanayi Devrimi'nin biyoteknolojiye doğru geçişi gösterdiğini, yaşamın bir mühendislik konusu edildiğini, böylece fizik, dijital ve biyolojik olan arasındaki sınırların ortadan kalktığını söyledi.

Ivanov, şöyle konuştu:

"Günümüzde dijitalleşme karşısında deregülasyon ve devletin egemenliğini yitirmesi de gündeme gelmiştir. Dijitalleşme artık güç dağılımını üstlenmiştir. Yerel düzeye baktığımız zaman bir takım piyasaları görüyoruz. Bütün bunların ulusal devletlerin ekonomisinin altını oyduğunu görmekteyiz. Dijital bankalar için de aynı şey söz konusudur. Devlet kripto paralar ile artık zorlanmaktadır. Kripto paralar 600 milyar dolarlık bir transfer gerçekleştirmişlerdir. Bu bir trilyon dolara kadar yükselmektedir. Bütün bunlar arada bankaların olmasını gerektirmiyor. Kim bunu denetleyecek? Bildiğimiz bankacılık sistemi ortadan kalkınca ne olacak?"

"Her şeyin merkezinde insan olmalıdır"

Bosna Hersek Federasyonu Başkanı Marinko Cavara da yeni global zorluklar, dünya istihdam piyasasındaki değişiklikler ve dünyanın içinden geçtiği ağır ekonomik değişiklikler karşısında dijital teknolojinin hayatın bütün alanlarında gittikçe artan bir öneme sahip olmaya başladığını belirtti.

Global güvenlik ve terörist saldırılara karşı mücadele konusunda da teknolojinin önemli ölçüde yardımcı olacağını ifade eden Carava, güçlü ülkelerle zayıf ülkeler arasındaki teknoloji kullanımına dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Her şeyin merkezinde insan olmalıdır. İnsan anlayışı, gelecekte değişikliklere karşı hazırlıklı olmamızı sağlayacaktır. Hiç şüphesiz ki politikayla ekonomiyi bir araya getirmek her zaman kolay değil. Fakat, en azından bu konuda biz ilham kaynağı oluşturabilecek katkılar dile getirebiliriz. 4. Sanayi Devrimi, teknoloji dünyasıyla fizik, dijital ve biyoloji dünyasını bir araya getirmektedir. Ekonomik, politik, sosyal sistem üzerinde bütün dünyada dramatik bir etki yapmaktadır. Teknolojik devrim bizim hayatımızı çok kolay değiştirmekte. Bu yeni dönem sanayi devrimi hem toplumu hem de sanayiyi değiştirecek. Yeni sanayi devrimi, dünyayı, birbirimizle olan sosyal ilişkimizi, hem devlet hem de özel sektördeki iş anlayışını değiştirecektir."

İş yönetimi, sağlık, enerji, sanayi, entelektüel hizmetler ve diğer alanların da bundan etkileneceğini belirten Cavara, bu değişimin de ilerlemeyi beraberinde getireceğini sözlerine ekledi.