Marmaris'te eşek sütünün litresini 100 liradan satıyor

Marmaris'te yaşayan Erol Demircan, eşek sütünün faydalarını öğrenince eşek sütü üretmeye başladı. Erol Demircan, 4 yıl önce 1 eşekle başladığı üretime devam ediyor. Hedefinin eşek çiftliği kurup işleri büyütmek olduğunu belirten Erol Demircan şunları söyledi:

"4 yıl önce bu işe başladım. Şu an sadece Marmaris ve çevresine satış yapabiliyoruz. Çünkü havalar çok sıcak ve uzak yerlere ulaştırmak çok zor. Hedefimiz Türkiye’nin her bölgesine eşek sütü ve eşek sütü peyniri göndermek." İnsanların yeni yeni eşek sütüne alıştığını belirten Erol Demircan, "İnsanlar eşek sütünü duyunca çekimser kalıyor. Ancak eşek sütünün şifa kaynağı olduğunu bilseler herkes buna yönelir. Bronşit, astım ve solunum yolu hastalıklarına birebir. Eşek sütü kaynatılmadan tüketilmeli. Bu nedenle sağıldıktan hemen sonra tüketilirse faydası daha da artıyor" dedi.

'EŞEK SÜTÜ SÜRETME KOLAY'

Eşek sütü üretmenin kolay olduğunu belirten Erol Demircan sözlerine şöyle devam etti: "Fiyatını duyunca tepki gösteriyorlar. Bir litre eşek sütünün fiyatı 100 lira. Bir inekten günlük 30 litre süt alabilirsiniz ama bir eşekten maksimum yarım litre süt alabilirsiniz. Fiyatı bu nedenle yüksek" Erol Demircan Marmaris çevresine telefonla ve internet üzerinden siparişle hizmet verdiklerini de belirtti.