Mayıs ayı işsizlik oranı yüzde 9,7'ye geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, mayısta geçen yılın aynı dönemine göre 89 bin kişi azalarak 3 milyon 136 bin kişiye geriledi. Aynı dönemde işsizlik oranı 0,5 puan düşerek yüzde 9,7 oldu.

İşsizlik oranı mayısta bir önceki aya göre ise 0,1 arttı.

Mayıs ayında tarım dışı işsizlik oranı 0,6 puanlık azalışla yüzde 11,6 olarak tahmin edildi.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 2 puanlık azalışla yüzde 17,8'e geriledi. İşsizlik oranı, 15-64 yaş grubunda da 0,5 puan azalarak yüzde 9,9 olarak gerçekleşti.

TÜİK verilerine göre, 2010-2018 döneminde aylar ve yıllar itibarıyla mevsim etkilerinden arındırılmamış işsizlik oranları şöyle:

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ocak 13,6 11,1 9,3 9,7 10,3 11,3 11,1 13 10,8

Şubat 13,5 10,7 9,6 9,7 10,2 11,2 10,9 12,6 10,6

Mart 12,8 10,1 9,1 9,4 9,7 10,6 10,1 11,7 10,1

Nisan 11,3 9,3 8,2 8,7 9 9,6 9,3 10,5 9,6

Mayıs 10,3 8,9 7,6 8,2 8,8 9,3 9,4 10,2 9,7

Haziran 9,9 8,7 7,3 8,1 9,1 9,6 10,2 10,2

Temmuz 9,9 8,6 7,6 8,6 9,8 9,8 10,7 10,7

Ağustos 10,6 8,5 8 9 10,1 10,1 11,3 10,6

Eylül 10,6 8,2 8,3 9,2 10,5 10,3 11,3 10,6

Ekim 10,5 8,4 8,3 9,1 10,4 10,5 11,8 10,3

Kasım 10,2 8,4 8,6 9,3 10,7 10,5 12,1 10,3

Aralık 10,6 9 9,3 9,6 10,9 10,8 12,7 10,4

Yıllık 11,1 9,1 8,4 9 9,9 10,3 10,9 10,9

Buna göre, istihdam edilenlerin sayısı, mayısta geçen yılın aynı dönemine göre 650 bin artarak 29 milyon 138 bin kişi oldu, istihdam oranı 0,4 puanlık artışla yüzde 48,1'e çıktı.

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 97 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 747 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 18,8'i tarım, yüzde 19,5'i sanayi, yüzde 7,2'si inşaat, yüzde 54,6'sı ise hizmetler sektöründe yer aldı.

Mayısta geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,8 puan, inşaat sektörünün payı 0,3 puan azalırken, sanayi sektörünün payı 0,6 puan, hizmet sektörünün payı 0,6 puan arttı.

- İş gücüne katılım oranı yükseldi

İş gücü, mayısta geçen yılın aynı dönemine göre 561 bin kişi artarak 32 milyon 274 bin kişiye, iş gücüne katılma oranı ise 0,3 puan artarak yüzde 53,3'e ulaştı. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre, erkeklerde iş gücüne katılma oranı değişim göstermeyerek yüzde 72,6'da kalırken, kadınlarda 0,5 puanlık artışla yüzde 34,4'e çıktı.

Mayısta herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı da bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,5 puan azalışla yüzde 33,7 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre değişim göstermeyerek yüzde 22,4 oldu.

- Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam

Hazine ve Maliye Bakanlığının derlediği verilere göre, yılın ikinci döneminde toplam kamu istihdamı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,1 artarak 4 milyon 131 bin kişiye ulaştı. Bu artışta, daha önce kamu istihdamında yer almayan taşeronların kamu çalışanı statüsüne (sürekli işçi) geçmesi etkili oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam aynı süreçte 98 bin kişi azalarak 28 milyon 681 bin kişi olarak tahmin edildi. İstihdam oranı 0,2 puan azalarak yüzde 47,4'e geriledi. Mevsim etkilerinden arındırılmış işsiz sayısı ise bir önceki döneme göre 93 bin kişi artarak 3 milyon 400 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı 0,3 puan yükselerek yüzde 10,6'ya çıktı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış iş gücüne katılma oranı bir önceki döneme göre değişim göstermeyerek yüzde 53 olarak gerçekleşti. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerin sayısı, tarım sektöründe 48 bin, inşaat sektöründe 49 bin, hizmet sektöründe 19 bin kişi azalırken, sanayi sektöründe 19 bin kişi arttı.

Türkiye genelinde mayıs ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmamış temel iş gücü göstergeleri şöyle: Toplam Erkek Kadın 15 ve daha yukarı yaştakiler Nüfus 60.571 29.975 30.596 İş gücü 32.274 21.751 10.523 İstihdam 29.138 19.919 9.218 Tarım 5.480 2.997 2.483 Tarım dışı 23.658 16.923 6.735 İşsiz 3.136 1.832 1.305 İş gücüne dahil olmayanlar 28.297 8.224 20.073 İş gücüne katılma oranı 53,3 72,6 34,4 İstihdam oranı 48,1 66,5 30,1 İşsizlik oranı 9,7 8,4 12,4 Tarım dışı işsizlik oranı 11,6 9,6 16,1 15-64 yaş grubu İş gücüne katılma oranı 58,6 78,4 38,5 İstihdam oranı 52,7 71,7 33,7 İşsizlik oranı 9,9 8,6 12,7 Tarım dışı işsizlik oranı 11,6 9,6 16,2 Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 17,8 14,8 23,2 Ne eğitimde ne istihdamda olanların oranı 21,9 13,1 31