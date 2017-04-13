Mayıs'ta 1 milyonu geçeriz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun ESMEDYA’yı ziyaretinde STAR Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Kelkitlioğlu, Güneş Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Turgay Güler ile ESMEDYA Yönetim Kurulu Üyesi Murat Sancak da hazır bulundu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 7 Şubat’ta başlattığı istihdam seferberliğine destek çığ gibi büyümeye devam ediyor. Yıl sonu için hedeflenen 2 milyon ek istihdam rakamının yüzde 40’ı şimdiden yakalandı. ESMEDYA’yı ziyaret eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu “1 Ocak-12 Nisan tarihleri arasında 788 bin 509 yeni istihdam sağlandı” dedi. ESMEDYA Yönetim Kurulu Üyesi Murat Sancak, STAR Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, STAR Yayın Koordinatörü Ahmet Gemici ile Akşam Gazetesi ve Güneş Gazetesi yöneticilerinin de hazır bulunduğu ziyaret sırasında sorular üzerine istihdamda son rakamları paylaşan Müezzinoğlu, mayısta 1 milyon rakamının yakalanacağını söyledi. Müezzinoğlu şunları söyledi: “İş dünyamıza ve Türkiye’nin potansiyeline teşekkür ediyorum. Hayal ettiğimin de çok ötesinde bir rakam geldi. Bu Türkiye’nin potansiyelini gösteriyor. İş dünyası bu anlamda son derece aksiyoner davrandı. Çalışanlara ve alın teri döken kardeşlerimize hayırlı olsun. Bana göre Türk ekonomisine oyun oynamak isteyenlerin oyunu 3-4 ay içinde tamamen bozulacak. Hele hele 16 Nisan sonrası istihdamdaki bu pik daha da yükselecek. Özelikle nisan, mayıs, haziranda istihdam çok daha hızlanacak. Haziran sonu 1 milyon rakamını bekliyordum, mayıs ortası geçmiş olacağız.”



İSTANBUL 120 BİNLE ŞAMPİYON



Müezzinoğlu, bazı şirketlerin işçi çıkarıp sonra yeniden alarak teşvikten yararlandığı yönündeki iddialar konusunda ise “Milyonda bir ihtimali yok. Yapan da yakalanıyor. Çünkü her şirketi görebiliyoruz. Ayrıca il ve sektör bazında da görüyoruz. Cumhurbaşkanı ve Başbakanımız da takip ediyor. Onlara da gönderiyoruz” dedi. Müezzinoğlu il bazında 120 bin istihdamla İstanbul’un şampiyon olduğunu da belirtti.



2002’DE BİN DOLARA 6, BUGÜN 2 İŞÇİ



2002 yılında 252 lira maaş alan bir SSK’lının bugünkü maaşının 1.402 lira olduğunu anlatan Müezzinoğlu “2002’de maaşı 148 lira olan Bağ-Kur’lu ise bugün 1.255 lira alıyor. Yine 2002’de Emekli Sandığı’ndan emekli olan 386 lira alırken bugün bu rakam 1.750 lira” dedi. Müezzinoğlu, 2002 yılında bir işletmenin 1.000 dolar 6.5 asgari ücretli çalıştırırken bugün aynı paraya 2 asgari ücretli çalıştır abildiğini söyledi.



Büyükanneye ilk maaş bugün



Pilot olarak uygulanmaya başlanan ‘büyükanne projesi’nde ilk maaş bugün ödeniyor. Proje kapsamında 10 ilde 6.500 aileye 425’er lira verilecek. Bakan Müezzioğlu, ESMEDYA’yı ziyaretinde hak kazananlar arasında başvurmayanların yerine yedeklerden isimler eklediklerini belirterek “İlk ödemeye de yarın (bugün) başlıyoruz” dedi. Büyükanne maaşı için 105 bin başvuru olmuştu. Bu başvurulardan 27 bini kriterlere uymuş, bunların içinden ilk etapta 6.500 kişi seçilmişti. Bu kapsamda katılım belgesi imzalayan 5 bin 735 büyükanneye ödeme yapılacak.



PTT’DEN ALACAKLAR



Ödemeleri PTT yapacak. Süresi içinde belgelerini teslim etmeyenler nedeniyle illerde eksik kalan kontenjanlar için 766 kişilik yedek liste de belirlendi. Yedek listede, Ankara’dan 55, Antalya’dan 60, Bursa’dan 132, Gaziantep’ten 50, İstanbul’dan 163, İzmir’den 114, Kayseri’den 40, Konya’dan 51, Sakarya’dan 42, Tekirdağ’dan 59 bulunuyor.