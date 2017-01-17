Meclis'teki partilerden ortak önerge
Siyasi parti grupları, borçların yeniden yapılandırılması başvurusunda bulunduğu halde ödeme yapamayanlar için yeniden ödeme imkanı tanıyan ortak önerge verdi.
- AA
TBMM Genel Kurulunda, "torba kanun" tasarısı üzerinde siyasi parti grupları, borçların yeniden yapılandırılması başvurusunda bulunduğu halde ödemesi gereken tutarları süresinde ödemeyenlerin, borçlarını geç ödeme zammıyla birlikte 2017 yılı mayıs ayı sonuna kadar ödeyebilmesine imkan tanıyan ortak önerge verdi.
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