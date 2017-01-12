Medvedev'den iş dünyasını sevindirecek çağrı

Rusya Hükümeti Yabancı Yatırımlar Denetimi komisyonu toplantısında konuşan Medvedev, yabancı yatırımcılar dahil olmak üzere yatırımcıların faaliyetlerinin canlandırılmasını sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Başbakan Medvedev şöyle devam etti:

Çalışmamız, ekonomimizin sürdürülebilir büyüme yoluna getirmeye yöneliktir. Hedeflerimizden biri, yabancı yatırımcılar dahil olmak üzere yatırımcıların faaliyetlerinin canlandırılmasını sağlamak. Ülkemizde projeleri kurmaya ve geliştirmeye hazır olanlarla iş birliğimizi pekiştirmeye ilgi duyuyoruz. Yatırımcıların ülkemize duydukları ilgiyi koruduğunu ve bazı alanlarda pekiştirdiğini değerlendiriyoruz. Bu süreç komitemizin çalışmalarından da belli. 17 Ekim tarihinde Danışma Konseyimizin 30. Oturumunu düzenlendik. Şimdi katılımcıların sayısı ve ekonomimize yapılan yatırımların hacminin arttığını görüyoruz.

"Bu eğilim, bu tür anlaşmaların sıkça masaya yatırıldığı Komisyonumuzun çalışmalarında tespit edilebilir. İstatistik bilgileri, toplam yatırım hacminin 2014 yılının göstergelerinden daha az olsa da olumlu eğilimin söz konusu olabildiğini gösteriyor. Kriz öncesi göstergelere daha ulaşmadık ancak pek iyi sonuçları elde ettik.

"Ülkemiz, topraklarımızda kendi işine başlamak ve onu geliştirmek isteyenlere, piyasamızın büyük imkanlarını anlayanlara, Avrasya Ekonomi Birliğinin oluşturulmasından kaynaklanan faydayı görenlere açıktır.

"Dış şoklara ayarlama dönemini geçmiş bulunuyoruz. Krize karşı gereken tedbirleri aldık, olası büyüme alanlarını görüştük (dün bunu eylem planına ait oturumda ele aldık), enflasyonu önemli ölçüde indirdik, yatırım projelerinin destek mekanizmalarını kurup devreye getirdik. Bu alanda ileride de çalışmaya devam edeceğiz.

Oturumda, İpek Yolu Fonuna ait Sibur Holding şirketinin hisselerinin alımı başvurusu dahil olmak üzere birkaç başvuru masaya yatırıldı