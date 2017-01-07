Mega fona mega devir
200 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşması hedeflenen Türkiye Varlık Fonu’na ilk büyük devir gerçekleşti. At yarışları ve şans oyunlarının lisans hakları KHK ile Türkiye Varlık Fonu’na geçti.
1. At yarışları ve şans oyunlarına ilişkin lisans hakları Kanun Hükmünde Kararname ile Türkiye Varlık Fonu’na devredildi. Böylece 200 milyar dolarlık bir fon büyüklüğüne ulaşması hedeflenen Türkiye Varlık Fonu’na ilk büyük devir gerçekleşmiş oldu. Resmi Gazete’nin son mükerrer sayısında yayımlanan karara göre yurt içinde at yarışları düzenleme, yurt içi ve dışında düzenlenen at yarışları üzerine yurt içi ve dışından müşterek bahis kabul etme hak ve yetkilerine ilişkin lisanslar, topluca 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren 49 yıl süreyle Türkiye Varlık Fonu’na devredildi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na at yarışları düzenleme amacına yönelik olarak tahsis edilmiş veya fiilen bu amaçla kullanılan taşınmazlar ile üzerlerindeki yapı ve tesisler, 49 yıl süresince lisans sahibi fonun kullanımına sunuldu.
Söz konusu kararnameye göre, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, lisans süresince yurt içinde at yarışları düzenleyemeyecek ve düzenletemeyecek, yurt içi ve dışında düzenlenen at yarışları üzerine yurt içi ve dışından müşterek bahis kabul edemeyecek. Lisans konusu faaliyetlerin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yürütülmesini izleme ve denetleme yetkisi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında olacak.
SAYISAL DA DEVRETTİ!
Öte yandan, karşılığı nakit olmak üzere oynatılan Piyango, Hemen-Kazan, Sayısal Loto, Şans Topu, On Numara ve Süper Loto oyunları ile ilgili mevzuat çerçevesinde izin verilebilecek benzer şans oyunlarına ilişkin lisans da 49 yıl süreyle Türkiye Varlık Fonu’na devredildi. Lisansın Türkiye Varlık Fonu tarafından üçüncü kişilere devredilmesinden sonra, Milli Piyango İdaresi lisansa konu şans oyunlarını düzenleyemeyecek ve bu oyunlar için ayrı bir lisans veremeyecek. Lisans konusu faaliyetlerin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yürütülmesini izlemeye ve denetlemeye Milli Piyango İdaresi yetkili olacak.
2. ARAÇ TESCİLİ NOTER’E EMANET
Araç tescil hizmetlerinde yeni dönem başlıyor. Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanan 680 Sayılı KHK ile 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na ek madde eklendi. Buna göre, Emniyet Genel Müdürlüğü’nce yürütülen araç tescil hizmetlerine ilişkin iş ve işlemler, bu Kanunun 131’inci maddesi hükümleri saklı kalmak üzere, Türkiye Noterler Birliği koordinesinde noterliklere devredilebilecek. Bu durumda, araç tescil işlemlerine ilişkin olarak noterliklere devredilen iş ve işlemler hakkında mevzuatta emniyet birimlerine yapılmış olan atıflar, noterliklere yapılmış sayılacak. Araç sicil ve tescil sistemi veri tabanı Türkiye Noterler Birliği’nce tutulacak ve yönetimi ve güvenliği bu kuruluşça sağlanacak.
BİLGİ PAYLAŞILACAK
Veri tabanında yer alan bilgiler anlık olarak Emniyet Genel Müdürlüğü ile paylaşılacak. Araç tescil işlemi karşılığında, noterler tarafından alınacak ücret, araç tescil hizmetlerine ilişkin iş ve işlemler ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Sanayi Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliği’nin görüşleri alınarak, Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’nca müştereken çıkarılan yönetmelikle belirlenecek. Devir işlemleri tamamlanıncaya kadar, araç tescil işlemlerine ilişkin iş ve işlemler daha önce bu görev ve hizmetleri yapmakta olan birimler tarafından yürütülmeye devam edilecek.
Araç sicilleri ve bu sicillerin tutulmasına dayanak olan belgeler gizli olacak. Bunlar, yetkili ve sorumlular ile teftiş ve denetim yetkisi olanlar dışında başka kimse tarafından görülüp incelenemeyecek. Mahkemeler bu hükmün dışında tutulacak. Bu bilgileri işleyen görevliler ve araç kayıtlarından faydalanan diğer görevliler de bu gizliliğe uymak zorunda olacak.
3. TMSF’deki şirketler basiretli tüccar gibi yönetilecek
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilen veya kayyum olarak TMSF’nin atandığı şirketlere Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanan KHK ile ‘basiretli tüccar’ ayarı geldi. Buna göre
olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan KHK’lar gereğince kapatılan ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne veya Hazine’ye devredilen şirketler hariç olmak üzere; birinci ve ikinci fıkra kapsamındaki şirketler, soruşturma ve kovuşturma sonuna kadar, TMSF’nin gözetiminde, TMSF’nin ilişkili olduğu bakanın atadığı yöneticiler tarafından ticari teamüllere uygun olarak ‘basiretli tüccar’ gibi yönetilecek.
Bu şirketlerin yöneticileri TMSF’nin ilişkili olduğu bakan tarafından atanacak ve görevden alınacak. Bu şirketlerin mali durumu, ortaklık yapısı, piyasa koşulları veya diğer sorunları nedeniyle mevcut halin sürdürülebilir olmadığının tespit edilmesi durumunda, şirketin yahut varlıklarının veya 5271 Sayılı Kanun’un 128’inci maddesinin 10. fıkrasında belirtilen mal varlığı değerlerinin satılmasına veya feshi ile tasfiyesine TMSF’nin ilişkili olduğu bakan tarafından karar verilebilecek. Satış ve tasfiye işlemleri ilgili şirketin yönetimince yerine getirilecek. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar bakan onayıyla belirlenecek.
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