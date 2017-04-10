Dev projenin etüt ve mühendislik ihalesinde en yüksek puanı alan firma belli oldu
3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli Projesi'nin etüt, proje ve mühendislik hizmetleri ihalesinde en yüksek puanı alan şirket belli oldu.
- AA
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünce 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli Projesi'nin etüt, proje ve mühendislik hizmetleri için ihale düzenledi. Yapılan ihalede, teknik ve mali tekliflerin değerlendirilmesi süreci tamamlandı.
İhalede en yüksek puanı Yüksel Proje Uluslararası AŞ aldı.
Öte yandan ihaleye 10 günlük itiraz süreci başladı. Bu sürecin ardından 20 gün içinde firma ile Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü arasında sözleşme imzalanması planlanıyor.
4 FİRMA TEKLİF VERMİŞTİ
Proje ihalesinde 87,96 puan alan Tecnimont Civil Construction SPA 20 milyon 500 bin lira, 91,27 puan alan Italfer SPA-Sintagma Srl İş Ortaklığı 24 milyon 760 bin lira, 92,09 puan alan Arcadis-Prota Mühendislik Proje Danışmanlık Hizmetleri AŞ İş Ortaklığı 32 milyon 950 bin lira ve 100 puan alan Yüksel Proje Uluslararası AŞ 28 milyon 835 bin lira teklif vermişti.
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