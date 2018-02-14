Memur EBordro maaş sorgulama ekranı 2018 E Bordro memur maaşı sorgulama işlemi

E-Bordro sorgulama nasıl yapılıyor? E-Bordro memur maaşı sorgulama işlemi nasıl yapılır? E-Bordro memur maaşı sorgulama işleminin nasıl yapılacağı binlerce memur tarafından oldukça merak edilen ve araştırılan konular arasında gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. E-Bordro hizmetiyle maaş bilgilerini öğrenmek isteyen devlet memurları, e-bordro sistemine girişi araştırıyor. Maliya Bakanlığı'nın bir hizmeti olarak e-devlet üzerinden vatandaşların kullanımına sunulan e-Bordro ile devlet memurlarına büyük kolaylık sağlanıyor. Her ayın 14'ünde yayınlanan memur maaşı bordrolarıyla birlikte, memurlar maaşlarındaki hareketliliği görebiliyorlar. İşte E-Bordro sorgulama sayfası



E-Bordro memur maaşı sorgulama sayfası binlerce memur tarafından merak edilen konular arasında yer almaya başladı. Maaşlarındaki hareketliliği tespit edebilmek adına her ayın 14'ünde E-Bordro sorgulama sayfasını açan vatandaşlar, E-Devlet üzerinden kolayca sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyorlar.





E-BORDRO SORGULAMA İŞLEMİ E-DEVLET'TE



Bilindiği üzere her ayın 14'ünde memur maaşları bordroları yayınlanıyor. Böylece memurlar maaşlarındaki hareketleri görme fırsatı buluyor. Maliye Bakanlığı tarafından paylaşılan bordrolara artık internetten ulaşmak mümkün. Bir dönem Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden memurların sorgulamasına açılan bordrolar artık buradan değil, e-Devlet sisteminden görüntülenebiliyor. e-Devlet Kapısı'ndan e-Bordro sorgulama işlemini yapmak için sadece T.C. Kimlik Numaranızı ve şifrenizi girmek yeterli oluyor. Böylece çok kısa sürede istediğiniz tüm bilgiye ulaşabiliyorsunuz.







Sadece e-Bordro değil, pek çok farklı işlemi de e-Devlet'ten yapabilirsiniz. Önceleri kurumlara giderek yapılan işlemler 2008 yılında hayatımıza giren e-Devlet'te toplanmaya başladı. Az sayıda işlemle açılan bu platformdan bugün pek çok işlemi gerçekleştirebiliyorsunuz. Artık kurumlarda zaman kaybetmeden istediğiniz bilgiye, evraka ulaşabilirsiniz. Diğer taraftan bu kurumlarda iş yükünü de hafifletiyor ve işleyişi hızlandırıyor.



Öncelikle "www.turkiye.gov.tr" adresine gidin. Burada sayfanın sağ üst kısmında yer alan "Sisteme Giriş" butonuna tıklayın. Açılan ekranda belirtilen alanlara T.C. Kimlik No'nuzu ve e-Devlet şifrenizi girin. Sisteme girdikten sonra e-Hizmetlerden ya da arama bölümünden yapacağınız işlemi bulun. e-Bordro sorgulamaları Maliye Bakanlığı hizmetleri arasında yer almaktadır. Ardından hizmetin üzerine tıkladığınızda maaş bordronuzun detaylarını görebileceksiniz.



"Maliye Bakanlığı e-Bordro Hizmeti" devlet memurlarının kendilerine ait bordroları listeleyip bordro detaylarını görüntüleyebildikleri bir hizmettir. E-Bordro sisteminden sadece 2006/4 sayılı Başbakanlık genelgesi kapsamında maaşları Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi üzerinden ödenen, 657 sayılı kanuna tabi memurlar ile kadro karşılığı sözleşmeli olarak çalışan personel yararlanabilir. 4C veya farklı şekilde sözleşmeli olarak çalışan memurlar bu sistemden yararlanamaz. Öncelikle www.turkiye.gov.tr/e-bordro-sorgulama linki üzerinden sisteme giriş yapmanız gerekir. E-Devlet üzerinden giriş yaptıktan sonra E-Bordro sorgulama sayfası üzerinden ilk adım olarak 'Yıl Seçiniz' butonunu kullanarak görüntülemek istediğiniz yılı seçin.



İkinci adım olarak ise 'Ay Seçiniz' butonu üzerinden görüntülemek istediğiniz bordro döneminin ayını seçiniz. Son olarakta 'Sorgula' butonunu kullanarak bordronuzu sorgulayabilirsiniz.







MALİYE BAKANLIĞI E BORDRO UYARISI



Maliye Bakanlığının 02.07.2015 tarihli Genelgesi uyarınca Maaş Bordroları 01 Eylül 2015 tarihinden itibaren yalnızca e-devlet kapısından alınabilmektedir. (https://www.turkiye.gov.tr/) Söz konusu Genelge nedeniyle bu tarihten itibaren Mutemetliklerden maaş bordrosu verilememektedir.



Not: İş Bankasında interaktif hesabı bulunanlar e-devlet şifreleri olmadan da interaktif hesaplarına giriş yaptıktan sonra e-devlet linkine tıklayarak e-devlet kapısına geçiş yapabilirler.







BARKODLU BORDRO YAZDIRMAK İÇİN;



PTT’den alacağınız e-devlet şifresi ile turkiye.gov.tr adresindeki e-Bordro Sorgulama sayfasına giriş yapınız.

Giriş ekranından bordro almak istediğiniz ay ve yılı seçerek maaş bordronuzu görüntüleyiniz.

Bordronuzu görüntüledikten sonra, bordro ekranının sağ üstündeki [Bordro Görüntüle (Pdf)] tuşuna basınız

Yeni açılan ekrandaki [Barkodlu Belge Oluştur] tuşuna basınız.

Yeni açılan ekrandaki bilgilendirme metnini okuyup kabul ediniz.

Yeni açılan ekrandaki [Dosya İndir] butonuna basarak bordronuzu bilgisayarınıza indiriniz.

İndirdiğiniz barkodlu belgeyi yazdırınız.