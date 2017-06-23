Memur zam oranı Temmuz 2017 ne kadar kaç TL para enflasyon farkı ne kadar

Memur zamlı maaşları ne kadar kaç para TL memur zam oranı ne kadar 2017? Memurların Temmuz ayı maaşları zamlı yatacak. Memurların 2017’de aldığı ilk zam yüzde 3 olmuştu. Bu yılın ilk çeyreği için geçerliydi. İlk 5 ayda meydana gelen enflasyona göre memurların enflasyon zammı 3,17’idi. Toplu sözleşme gereği Temmuz ayında memur ve emeklileri, yüzde 4’lük maaş artışının yanı sıra bir de 6 aylık enflasyon farkı alacak. 2015 yılında yürürlüğe giren Toplu sözleşmeye göre, 2017 yılında öngörülen zam oranı ise 3+4'tü. Maliye Bakanı Naci Ağbal yaptığı açıklamada yüzde yüzde 8'lik bir enflasyon öngördüklerini söylemişti. Temmuz Memur zamlı maaşlarına enflasyon farkına haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

ZAM ORANI NE KADAR OLACAK?

Yaklaşık 5 milyon memur ve memur emeklisinin maaşı Şubat ayı enflasyonuyla birlikte erimeye başlamış, bunu Mart, Nisan ve Mayıs izledi. TÜFE’deki artışın Haziran’da da sürmesi halinde memur ve emeklisi Temmuz ayında yüzde 4’lük toplu sözleşme zammının yanı sıra enflasyon farkı alacak. Ocak ayında yapılan zam oranı yüzde 3 olduğundan, enflasyon farkı 6 aylık TÜFE’ye göre verilecek. Yılın 5 ayında fark yüzde 3.18’e ulaşmış oldu.

MEMUR ENFLASYON FARKI ZAMMI NASIL HESAPLANIYOR?

Toplu sözleşme hükmü gereğince, enflasyon zammı, 6 aylık dilimler halinde hesaplanacaktı. 2017 Haziran ila 2016 Aralık endeksi arasındaki fark yüzde 3'ü aşarsa, 2017 Aralık ve 2017 Haziran endeksi arasındaki fark yüzde 4'ü aşarsa, enflasyon zammı oluşacaktı.

EN AZ 2 BİN 790 LİRA

Bu oranlara göre memurların maaşında 197 ile 745 lira arasında artış yaşanacak. 12'nci derecenin 1'inci kademesindeki hizmetli maaşı 2 bin 593 liradan 2 bin 790 liraya ulaşacak. 1'inci derecenin 4'üncü kademesindeki müsteşar maaşı ise 9 bin 783 liradan 10 bin 528 liraya yükselecek. Maaşlara önce enflasyon farkı ekleniyor. Daha sonra da toplu sözleşme zammına göre hesap yapılıyor. Aynı oranlar memur emeklileri için de uygulanacak.

MEMURLARIN OCAK AYI MAAŞLARI NE KADAR OLMUŞTU?

Memurlara %3 oranında toplu sözleşme zammı yapıldı. Bu zam ile memur maaşları 79 ile 285 lira arasında değişiyor. Bu şekilde bakıldığında %3.73 oranında zam yapılması bekleniyor. Enflasyon farkı ise bugün belli olacak.

Başbakan Binali Yıldırım'ın açıkladığı promosyon müjdesi sonrası emeklilerin ve memurun alacağı zam Ocak maaşlarında belli olacak. Enflasyon zammı 4,65 oranı olarak açıklandı, buna göre yaklaşık 11 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ne kadar zam alacağı belli oldu.

Ocak-Haziran ve Temmuz-Ağustos dönemlerinde Tüketici Fiyat Endeksine göre belirlenen zam oranı 4,65 olarak hesaplandı. Haziran ayından itibaren zam oranını belirleyen rakamlar şu şekilde;

Temmuz 1,16,

Ağustos -0,29,

Eylül 0,18,

Ekim 1,44,

Kasım 0,52

Aralık 1,64

MEMUR ANNELERE YARI ZAMANLI ÇALIŞMA MÜJDESİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu 24 TV Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel'e yaptığı açıklamada, "Memur anneler de yarı zamanlı çalışma için yönetmelik her an çıkabilir" dedi.