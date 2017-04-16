BES'e dahil olan memurlara üçlü destek

Yaklaşık 2,5 milyon memurun maaşından ilk kesinti yarın yapılacak. Sisteme otomatik olarak her ay belli bir para yatırılacak. En düşük kesinti 53 lira, en yüksek 340 lira olacak. Katkı payı ödemeye azami 3 ay ara verilebilecek. Sisteme giren çalışanlar için iki ay içinde cayma hakkı getirilecek. Çalışanlar sistemden çıkarken hem kesilen parayı hem de varsa getirisini 10 gün içinde geri alacak.

Bireysel emeklilik sistemine otomatik katılım 1 Ocak 2017'den itibaren yürürlüğe girdi. Sisteme yılbaşında bin ve üzeri çalışanı olan özel sektör firmaları dahil olurken, 45 yaş altı memurlar ve 250 ile bin arası çalışanı bulunan firmalar da 1 Nisan'dan itibaren BES'te yerini aldı. Yaklaşık 2,5 milyon memurun maaşından ilk kesinti yarın yapılacak. Sisteme otomatik olarak her ay belli bir para yatırılacak. En düşük kesinti 53 lira, en yüksek 340 lira olacak. Katkı payı ödemeye azami 3 ay ara verilebilecek. Sisteme giren çalışanlar için iki ay içinde cayma hakkı getirilecek. Çalışanlar sistemden çıkarken hem kesilen parayı hem de varsa getirisini 10 gün içinde geri alacak.

ÜÇLÜ DESTEK VAR

Takvim'in haberine göre, sisteme dahil olanlara devlet aylık katkı payının yüzde 25'i destekte bulunacak. Ayrıca bin lira destek verilecek. En az 10 yıl sistemde kalıp birikimlerini maaş olarak almak isteyenlere devlet toplam birikimin yüzde 5'i kadar bir katkı daha verecek. İlk 3 yılda sistemden ayrılanlara devlet katkısı verilmeyecek. Devlet katkısı hak ediş oranı 3-6 yıl için yüzde 15, 6-10 yıl için yüzde 35, 10 yılını dolduranlar için yüzde 60, 56 yaşını tamamlayan çalışanlar için yüzde 100 olacak.