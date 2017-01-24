Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası PPK toplantısında faiz koridorunun üst bandını 75 baz puan yükselterek, yüzde 8.5'ten yüzde 9.25'e çıkardı. Geç likidite borç verme faizini yüzde 10'dan yüzde 11'e yükseltti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu (PPK) Ocak ayı toplantısının ardından faiz kararını açıkladı. Kurul kararına göre; Para Politikası Kurulu (Kurul), Merkez Bankası bünyesindeki Bankalararası Para Piyasası ve Borsa İstanbul Repo-Ters Repo Pazarlarında uygulanmakta olan faiz oranları ile bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını; gecelik faiz oranlarında marjinal fonlama oranı yüzde 8,5’ten yüzde 9,25’e yükseltti, Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 7,25 düzeyinde sabit tuttu. Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 8’de sabit tuttu. Geç Likidite Penceresi faiz oranları: Geç Likidite Penceresi uygulaması çerçevesinde, Bankalararası Para Piyasası’nda saat 16.00-17.00 arası gecelik vadede uygulanan Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 0 düzeyinde sabit tutarken, borç verme faiz oranı yüzde 10’dan yüzde 11’e yükseltilmesine karar verdi.

Merkez Bankası PPK toplantısında son dönemde açıklanan verilerin iktisadi faaliyetin kısmi bir toparlanma sergilediğine işaret ettiğini belirterek, iç talep göreli olarak daha zayıf seyrederken Avrupa Birliği ülkelerinin talebindeki artışın ihracat üzerindeki olumlu etkisi sürdüğünü bildirdi. Alınan destekleyici teşvik ve tedbirlerin katkısıyla iktisadi faaliyetteki ılımlı toparlanma eğiliminin devam etmesi beklendiğini kaydeden Kurul, yapısal reformların uygulamaya geçirilmesinin büyüme potansiyelini önemli ölçüde artırabileceğini değerlendirdi.

Toplantıda, toplam talep gelişmelerin enflasyona düşüş yönünde katkı verdiğini kaydedilirken; bununla birlikte, son Kurul toplantısından bu yana döviz kurlarında gözlenen aşırı hareketlilik enflasyon görünümüne dair yukarı yönlü riskleri arttırdığı, döviz kuru gelişmelerinin gecikmeli etkisi ve işlenmemiş gıda fiyatlarındaki oynaklık nedeniyle kısa vadede enflasyondaki belirgin yükselişin devam edebileceği öngörüldüğü açıklandı. Bu çerçevede Kurul, enflasyon görünümündeki bozulmayı sınırlamak amacıyla parasal sıkılaştırmanın güçlendirilmesine karar verdi.

Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edeceği vurgulandı. Önümüzdeki dönemde para politikası kararları enflasyon görünümüne bağlı olacağı açıklanırken, enflasyon beklentilerinin fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabileceği belirtildi. Ayrıca, döviz piyasasında iktisadi temellerle uyumlu olmayan sağlıksız fiyat oluşumları gözlenmesi halinde likidite araçları ile gerekli tedbirler alınacağı kaydedildi.

Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul’un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği de önemle vurgulandı.