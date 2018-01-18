Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faizleri değiştirmedi

TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, PPK'nın, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya başkanlığında toplandığı bildirildi.

Duyuruda, kurulun, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) yüzde 8, Merkez Bankası borçlanma faiz oranının (faiz koridorunun alt bandı) yüzde 7,25 ve marjinal fonlama oranının (faiz koridorunun üst bandı) yüzde 9,25 seviyesinde sabit tutulduğu belirtildi.

Geç Likidite Penceresi (GLP) uygulaması çerçevesinde, Bankalararası Para Piyasası'nda saat 16.00-17.00 arası gecelik vadede uygulanan Merkez Bankası borçlanma faiz oranının yüzde 0 ve borç verme faiz oranının 12,75 düzeyinde sabit tutulduğu kaydedildi.

- "Sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecek"

Duyuruda, son dönemde açıklanan verilerin iktisadi faaliyetin gücünü koruduğuna işaret ettiği belirtilerek, "İç talep büyümeye devam ederken dış talepteki artışın ihracat üzerindeki olumlu etkisi sürmektedir. Enflasyon ve enflasyon beklentilerinin bulunduğu yüksek seviyeler fiyatlama davranışları üzerinde risk oluşturmaya devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Bu çerçevede kurulun, para politikasındaki sıkı duruşun korunmasına karar verdiği bildirilen duyuruda, şunlar kaydedildi:

"Merkez Bankası, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Enflasyon görünümünde baz etkisi ve geçici faktörlerden bağımsız, belirgin bir iyileşme ve hedeflerle uyum sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir. Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir. Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin, kurulun geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır."

Duyuruda, toplantı özetinin 5 iş günü içinde yayımlanacağı belirtildi.

Merkez Bankası'nın Aralık 2016'dan bu yana uyguladığı bir hafta vadeli repo ihale faiz oranları, borçlanma faiz oranları, marjinal fonlama oranları ve GLP borç verme faiz oranları (yüzde) şöyle: Tarih Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı Borçlanma faiz oranı Marjinal fonlama oranı Geç Likidite Penceresi borç verme faiz oranı 20 Aralık 2016 8,00 7,25 8,50 10,00 24 Ocak 2017 8,00 7,25 9,25 11,00 16 Mart 2017 8,00 7,25 9,25 11,75 26 Nisan 2017 8,00 7,25 9,25 12,25 15 Haziran 2017 8,00 7,25 9,25 12,25 27 Temmuz 2017 8,00 7,25 9,25 12,25 14 Eylül 2017 8,00 7,25 9,25 12,25 26 Ekim 2017 8,00 7,25 9,25 12,25 14 Aralık 2017 8,00 7,25 9,25 12,75 18 Ocak 2018 8,00 7,25 9,25 12,75

DOLAR NE TEPKİ VERDİ?

Merkez Bankası kararının beklentiler dahilinde olması nedeniyle dolarda ilk etapta önemli bir hareket yaşanmadı, sonrasında ise düşüş biraz daha hızlandı. Karar açıklanmadan önce 3.7985 TL seviyesinde olan kur, karardan sonra 3.7975 TL'ye çok hafifçe gevşedi. Dolar saat 14.05 itibariyle de 3.7975 TL'den el değiştirirken, hemen arkasından 3.7915 TL'ye indi.