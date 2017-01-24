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Merkez Bankası'nın faiz kararıyla ilgili hükümetten ilk açıklama

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasında Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Twitter üzerinden açıklama yaptı, kararı olumlu olarak değerlendirdi.

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Merkez Bankası yılın ilk PPK toplantısını gerçekleştirip açıklamasını yapmasının ardından Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek de kararı değerlendirdi. Şimşek; 'Merkez Bankası fiyat istikrarı için parasal sıkılaştırmaya gitti. Gerekirse ek sıkılaştırma yapabileceğini ifade etti, olumlu.' açıklamasında bulundu. 
 
 
 
 

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