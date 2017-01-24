Merkez Bankası'nın faiz kararıyla ilgili hükümetten ilk açıklama
Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasında Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Twitter üzerinden açıklama yaptı, kararı olumlu olarak değerlendirdi.
Merkez Bankası yılın ilk PPK toplantısını gerçekleştirip açıklamasını yapmasının ardından Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek de kararı değerlendirdi. Şimşek; 'Merkez Bankası fiyat istikrarı için parasal sıkılaştırmaya gitti. Gerekirse ek sıkılaştırma yapabileceğini ifade etti, olumlu.' açıklamasında bulundu.
TCMB fiyat istikrarı için parasal sıkılaştırmaya gitti & gerekirse ek sıkılaştırma yapabileceğini ifade etti. Olumlu https://t.co/lT2VzIZihQ— Mehmet Simsek (@memetsimsek) 24 Ocak 2017
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