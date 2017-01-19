Merkez oyunu bozuyor

Merkez Bankası yeni bir müdahale aracı olarak değerlendirilen döviz takas piyasasını devreye soktu. İlk ihaleye bankalardan 611 milyon dolarlık teklif geldi. Merkez teklifin 500 milyon dolarını karşıladı.

Yeni müdehale yöntemiyle yapılan TL depoları karşılığı döviz depo ihalesine 1 hafta vadede bankalardan 611 milyon dolarlık teklif geldi. TCMB, TL faiz oranını yüzde 8, dolar faiz oranını yüzde 0.75 olarak belirlediği ihalede bankalara 500 milyon dolar verdi. Bankacıların pratikte bir swap işlemi olarak adlandırdıkları bu adım TCMB'nin bankalara TL karşılığı önceden belirlenmiş bir vadede döviz sağlaması, vade sonunda da ilgili miktarların yeniden iadesi olarak biliniyor. Yenişafak'ta yer alan habere göre Merkez'in son hamlesi karşısında dolar Türk lirası karşısında ilk tepkisini düşüş olarak verdi. Ancak Merkez'in aldığı her karar sonrası yönünü aşağıya çeviren dolar, ihale sonrası yeniden spekülatörlerin devreye girmesi ile yükselmeye başladı.

FİNANSAL İSTİKRAR SAĞLAYACAK

Ziraat Bankası Ekonomisti Bora Tamer Yılmaz, Merkez Bankası'nın ardı ardına aldığı kararların döviz likiditesini dengeleyip finansal istikrarı desteklediğini ifade ederek “Ancak ilk defa swap mekanizmalarının işleme konduğunu görüyoruz. Mevcut uygulamanın kur oynaklığı üzerinde olumlu etkisini gözlemleyeceğimizi ve reel sektörün döviz yükümlülüklerini ve gerek bilanço içi gerekse bilanço dışı döviz pozisyonunu yönetebilmesi açısından yaklaşımın fayda sağlayabileceğini düşünüyoruz” dedi.

OYUNU BOZMAK İSTİYOR

Finansinvest Ekonomisti Burak Kanlı ise Merkez'in son hamlesini oyunun bozulmak istenmesi olarak yorumladı. Kanlı, “Merkez'de 'Yabancılar yurt dışındaki düşük seviyelerdeki TL faizinden faydalanarak TL borçlanıp, sonra da TL'yi satarak dolar alıyor ve böylece TL'ye değer kaybettiriyor' düşüncesi var. TCMB de bunun önüne geçmek için TL likiditesini kendi çekmek istiyor. Yani spekülatif hareket yapanların oyununu bozmak istiyor” şeklinde konuştu. Kanlı, TL'nin sürekli ve hızlı değer kaybının durduğunu ifade etti.

15 TEMMUZ KAYBINI GERİ ALDI

Küresel piyasalardaki iyimserliğin etkisiyle dün güne alımla başlayan endeks, gün içinde 15 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviye olan 82 bin 895 puana kadar çıktı. Hain darbe girişiminin tüm kayıplarını kapatan borsa 6 ayın zirvesine de yükselmiş oldu. Endeks 15 Temmuz'da 82.825 puanı görmüştü. Öte yandan Hazine dün 2027 vadeli eurobond ihracına çıktığını duyurdu.

HAMLELER PEŞ PEŞE GELDİ

Merkez Bankası 10 Ocak'ta Bankalararası Para Piyasası'nda bankaların borç alabilme limitlerini önce 22 milyar liraya ardından da 11 milyar liraya düşürdü. Yabancı para zorunlu karşılık oranları tüm vade dilimlerinde 50 baz puan indirildi. Müdahaleler repo ihalesi açmama ve bankaları "Geç Likidite Penceresi (GLP)"ne yönlendirme ile devam etti. Merkez en son döviz takas piyasasını devreye koydu. (Kaynak: YeniŞafak)