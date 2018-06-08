Merkez şaşırttı

Merkez Bankası, sıkılaştırmaya yönelik sert hamlesi ile piyasayı şaşırttı. Dün toplanan Para Politikası Kurulu, genel beklentinin aksine politika faizini 125 baz puan artırdı. Böylece bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 16.50’den 17.75’e yükseltildi.

BEKLENENDEN FAZLA

Ekonomistler faiz artırımı konusunda ikiye bölünmüştü. AA Finans’ın anketine katılan 22 ekonomistin 12’si politika faizinde değişiklik beklemezken, 10 ekonomist ise politika faiz oranında 50 ila 100 baz puanlık artış öngörüyordu. Piyasada haziran toplantısına yönelik olarak genele yayılmasa da, bir faiz artırımı beklentisi vardı. Ancak 125 baz puanlık sert bir hamle beklenmiyordu. Merkez Bankası’nın sert faiz artırımı piyasalara anında yansıdı. Borsa İstanbul’da yüzde 2’lik değer artışı yaşanırken, dolar ise yüzde 1.82 düştü. Gün içinde bir ara 4.45 lirayı gören dolar günü ise 4.4680 liradan kapattı. Bu arada Merkez Bankası’nın kararını değerlendiren Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek “Politika setimizi güçlendirmeye devam edeceğiz” dedi. Şimşek, enflasyon ve cari açığın yılın ikinci yarısında düşüş trendine gireceğini söyledi. “Yapısal reformlarla ekonomimizin şoklara karşı direncini artırıyoruz” diyen Şimşek, “Dış talep büyümeyi güçlü bir şekilde desteklemeye devam edecek” ifadesini kullandı.Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ise yaptığı açıklamada Merkez Bankası’nın politika faizini yükseltme kararının, para maliyetinin yatırım yapılabilir seviyelere düşürülmesi ve enflasyonla köklü mücadele anlamında atılmış adımlar olarak görüldüğü sürece desteklenmesi gerektiğini düşündüklerini belirtti.

PEŞ PEŞE HAMLE

Merkez Bankası 25 Nisan’dan bu yana 500 baz puan faiz artırmış oldu. Merkez Bankası’nın 2017 başından bugüne gerçekleştirdiği faiz artışı ise dünkü adımla birlikte 950 baz puana ulaştı. Merkez Bankası 23 Mayıs’tan bu yana doları düşürmek için peş peşe adımlar atıyor.

Moody’s boş durmuyor

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s 11 Türk şirketin kredi notunu indirim için izlemeye aldı. Türkiye’nin kredi notunu mart ayında Ba2’ye indiren Moody’s 4 Haziran’da makro ekonomi politikalarının geleceği hakkındaki belirsizlik nedeniyle kredi notunu yeni bir indirim için izlemeye almıştı.