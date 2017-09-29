Mersin-Antalya 4 saate iniyor

İki kent arasındaki ulaşım çilesini ortadan kaldıracak olan dev projeye eskiden ‘hayal’ gözüyle bakıldığını söyleyen Elvan, “Proje, hem Antalya’da hem de Mersin’de yaşayan tüm vatandaşlarımızın hayaliydi” dedi.

YAPILAMAZ DEDİLER

Elvan, kendilerinden önceki hükümetler döneminde görev yapan Ulaştırma Bakanlarının ‘Bu proje gerçekleştirilemez, bırakın Türkiye’nin bütçesini, Avrupa Birliği’nin bütçesini verseler bu proje hayata geçirilemez’ dedikleri bir çalışmayı hayata geçirdiklerine işaret ederek, “Mersin’den Antalya’ya gitmek isteyen bir vatandaşımız belki de 10-12 saat harcıyordu. Akdeniz Sahil Yolu’nu tamamladığımızda bu süre 4-5 saate, hatta 4 saate bile düşebilecek” diye konuştu. Bakan Elvan, Mersin ve Antalya arasındaki yolun iyileştirilmesi çalışmaları kapsamında Çeşmeli’de biten Mersin Otoyolu’nun da uzatılacağını anımsatarak, şunları kaydetti: “Çeşmeli-Taşucu Otoyolu’nda ihale aşamasına gelindi. Projesi tamamlandı, ÇED raporları tamamlandı, kamulaştırma ön hazırlıkları yapıldı ve nihai olarak yap-işlet-devret modeliyle otoyol yapımı için Yüksek Planlama Kurulu kararı gerekiyordu, o da alındı. İlgili bakanlarımız ve Başbakanımız imzaladı.”