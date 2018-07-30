Mevsimlik tarım işçilerinin 'fındık' umudu

Karadeniz Bölgesi'nin "yeşil altını" fındığın hasadı için mevsimlik tarım işçileri Ordu'nun Ünye ilçesine geldi.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan gelen işçiler, Kaymakamlık tarafından Mevsimlik Tarım İşçi Projesikapsamında Sahilköy Mahallesi'nde oluşturulan alana yerleştirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü alanda ilaçlama çalışması gerçekleştirdi.

İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince sağlık kontrolünden geçirilen işçiler ve ailelerine, Ünye Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından gıda yardımı yapıldı.

Mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına yönelik olarak da eğitimin yanı sıra sportif faaliyetler yürütülecek.

İşçilerin kimisi düğün yapmak, kimisi borç ödemek için bölgeye geliyor.

Mevsimlik fındık işçisi Semiha Akyıldırım, AA muhabirine, oğluna düğün yapmak için bölgeye geldiğini söyledi. Akyıldırım, "Ben oğlumu evlendireceğim. Onun için Ünye'ye fındık toplamaya geldim. Hayat şartları zor. İş çıkar diye geldik ama bu yıl fındık fazla değilmiş." dedi.

İşçilerden Yusuf Avcı da kendileri için hazırlanan alandan memnun olduklarını ifade etti.

Her yıl fındık toplamak için Ünye'ye geldiklerini belirten Avcı, "Bu yıl fındığın az olduğunu söylüyorlar ama biz mecbur geldik. Burada devletimizin bizim için oluşturduğu hizmetler çok iyi. Bunu yapanlardan Allah razı olsun. Herkes bundan razı ve memnun." diye konuştu.