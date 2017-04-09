Milli gemilere 35 ülkeden tam not

Fuarda Türk denizciliği dünya standartlarında teknolojileri, gemi inşadaki başarıları ve yeni pazar hedefleri için Panama, Danimarka, İzlanda, Norveç, Yunanistan, Kenya, İran, Azerbaycan, Meksika, İngiltere gibi ülkelerden gelen alım heyetleri ve ziyaretçilerle bir araya geldi. Denizaltı, savaş gemisi, yüzen elektrik santralleri ve petrol arama platformu gemisi gibi pek çok gemi üretim gerçekleştirebilen Türk tersaneleri, üretimlerini 35 ülkenin alım heyetlerine tanıttılar.

Türk yapımı gemiler çok beğenilirken, Tuzla’da Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için askeri botlar imal eden Selah Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Selah “Bu hücum botları için ben ‘Milli Hücum Botları’ diyorum. Her şeyden önce Selah bünyesinde bulunan Türk mühendisler tarafından tasarlandı. Türkiye’nin ilk yüzde yüz yerli botları yapıyoruz. Bu, hem ithal edilseydi en az 2 katı maliyet oluşturacaktı hem de Deniz Kuvvetlerinin tam ihtiyacını karşılamayacaktı. Şimdi, mühendislerimiz Deniz Kuvvetleri’nin ihtiyaçlarına uygun tasarladı” dedi.