ASELSAN da DSEI'ya katılacağını duyurdu

Güvenlik güçlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği projelerle, savunma alanında adından söz ettiren milli savunma sanayi devi ASELSAN, 12-15 Eylül'de Londra'da düzenlenecek olan Uluslararası Savunma ve Güvenlik Ekipmanları Fuarı'na (Defence & Security Equipment İnternational London (DSEI)) katılacağını duyurdu.

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının bir kuruluşu olan Aselsan, Askeri Haberleşme Sistemleri, Radar ve Elektronik Harp Sistemleri, Elektro-Optik Sistemleri, Seyrüsefer ve Aviyonik Sistemleri, Savunma ve Silah Sistemleri, Komuta-Kontrol-Haberleşme-Bilgisayar-İstihbarat-Keşif ve Gözetleme (C4ISR) Sistemleri, Deniz Savaş Sistemleri, Profesyonel Haberleşme Sistemleri, Akıllı Ulaşım Sistemleri alanlarında; tasarım, üretim ve geliştirme faaliyetlerinde bulunuyor. ASELSAN ayrıca dünyanın en büyük 100 savunma sanayi kuruluşu arasında Türkiye'yi temsil eden ilk kuruluş. 2017'de söz konusu listede TUSAŞ ve ROKETSAN ile birlikte 3 Türk kuruluş bulunuyor.

ROKETSAN'ın DSEI'ya katılacağını duyurmasının ardında bir açıklama da ASELSAN'dan geldi.

ASELSAN, sosyal medya hesabından Londra'da düzenlecek olan fuara katılacağını duyurdu. İngilizce yayınlanan mesajda fuara katılım bilgisinin yanında ASELSAN için ayrılan standın da adresi paylaşıldı